الخروج الآمن.. واتساب يُبهر عشّاقه بميزة خرافية جديدة

قام تطبيق المراسلات الفورية واتساب بإتاحة ميزة جديدة تسمح لمستخدميه بما يسمى بالخروج السريع والآمن، وتعمل هذه الميزة على إمكانية قيام المستخدمين بتسجيل الخروج من حساب الواتساب بطريقة سريعة وبسيطة وآمنه، وهذه الميزة للعاملين بنظام الأندرويد وهي قيد لتجربة والإختبار الآن.

ميزة الخروج الآمن من تطبيق واتساب

وعند إتاحة الميزة بشكل رسمي سيعمل التطبيق على إتاحة خيارين جديدين للمستخدم، ويسمح الخيار الأول بتسجيل الخروج ومسح كافة البيانات والتفضيلات، والخيار الثاني يسمح بالخروج مع التطبيق مع الإحتفاظ بكافة البيانات والتفضيلات.

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وفي حال قيام مستخدمي واتساب باللجوء لخيار الخروج ومسح البيانات فسيكون هذا الأمر أشبه بالقيام بإلغاء تثبيت التطبيق، وسوف يتم الخروج من التطبيق ومسح جميع البيانات مع بقاء المستخدم في المجموعات كما هو وعدم خروجه منها.

أما خيار الخروج من التطبيق مع بقاء كافة البيانات، فهذا يعني أن التطبيق سيسجل الخروج من دون المساس بأي بيانات أو دردشات، وسوف تظهر كل بيانات المستخدم حال عودته للتطبيق مرة أخرى.