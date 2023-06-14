الجديد في واتساب .. إرسال رسائل فيديو قصيرة بشكل مباشر

يختبر تطبيق التواصل الأهم والأشهر في العالم “اتساب” ميزة جديدة من خلال النسخة التجريبية الأخيرة، تعتمد ميزة WhatsApp الجديدة على تسجيل رسائل فيديو قصيرة مدتها لا تتجاوز ثانية، ويمكن ارسالها بشكل مباشر بنفس الطريقة التي ترسل بها الرسائل النصية.

ميزة جديدة من واتساب تحت الاختبار

الميزة الجديدة يمكن لمستخدمي النسخة التجريبية الاستفادة منها، وذلك عن طريق الضغط على أيقونة ارسال الرسائل الصوتية ضغطة واحدة لتتحول إلى رسائل فيديو، ثم يقوم المستخدم بالضغط مطولاً لتسجيل رسالة الفيديو وإرسالها بشكل مباشر.

وللعودة للرسائل الصوتية العادية، يقوم المستخدم بالضغط مرة أخرى على نفس الأيقونة لمرة واحدة، لتتحول إلى وضعها الأول، بعدها يمكن تسجيل وارسال الرسائل الصوتية المعتادة.

خاصية تسجيل رسائل الفيديو ستصبح مفيدة في توثيق مكان التواجد الفعلي عبر خاصية الفيديو، حيث أنها تختلف عن تسجيل الفيديو العادي وإعادة إرساله بأنها ترسل في نفس الوقت الذي سجلت فيه.

جدير بالذكر أن رسائل الفيديو التي استحدثها تطبيق “واتساب” سوف تكون مثلها مثل كل رسائل واتساب، في أنها ستكون مشفرة تماماً بين الطرفين، ولا يمكن لطرف ثالث مشاهدتها أو الدخول عليها.

كذلك هذه الرسائل لن يتم حفظها مباشرة إلا عن طريق تسجيل ما تعرضه الشاشة، ومن المحتمل أن يضيف عليها المطورين خاصية العرض لمرة واحدة، حيث أن الميزة لا تزال قيد التجربة والاختبار.