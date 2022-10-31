التنين الصيني يطلق سلسلة Redmi Note 12 Pro الأنسب في الأسعار والأقوى في المواصفات

قامت شركة شاومي بإطلاق أحدث سلسلة من هواتفها الرائدة والمناسبة لجميع الفئات، وهي سلسلة Redmi Note 12 Pro، والتي تتكون من ثلاثة طرازات مختلفة، وهي Redmi Note 12 Explorer Edition و Redmi Note 12 Pro Plus و Redmi Note 12 Pro، وبدأت الشركة بإطلاق تلك السلسلة في الصين.

مواصفات وسعر هاتف Redmi Note 12 Pro

وتختلف الطرازات الثلاثة من ناحية الأسعار والمواصفات، حيث تم تزويد كل طراز بمواصفات معينة تتماشى مع سعره، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف Redmi Note 12 Pro والتي جاءت وفق ما يلي.

أبعاد الهاتف 162.9/76/7.9 ملم وزن الهاتف 187 جرام الهاتف مقاوم للماء والغبار وحاصل على معيار IP53 نوع الشاشة OLED مقياس الشاشة 6.67 بوصة التردد 120 هرتز الشاشة تدعم تقنيات Dolby Vision و+HDR10 معدل السطوع 395 شمعة| م تقريباً

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معالج وذواكر هاتف Redmi Note 12 Pro

نوع المعالج MediaTek Dimensity 1080. معالج الرسوميات Mali-G68 MC4. الرام 12 و6 و8 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية 512 و256 و128 جيجا بايت.

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