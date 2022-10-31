تقنية

التنين الصيني يطلق سلسلة Redmi Note 12 Pro الأنسب في الأسعار والأقوى في المواصفات

خالد عسر

قامت شركة شاومي بإطلاق أحدث سلسلة من هواتفها الرائدة والمناسبة لجميع الفئات، وهي سلسلة Redmi Note 12 Pro، والتي تتكون من ثلاثة طرازات مختلفة، وهي Redmi Note 12 Explorer Edition و Redmi Note 12 Pro Plus و Redmi Note 12 Pro، وبدأت الشركة بإطلاق تلك السلسلة في الصين.

التنين الصيني يطلق سلسلة Redmi Note 12 Pro الأنسب في الأسعار والأقوى في المواصفات

مواصفات وسعر هاتف Redmi Note 12 Pro

وتختلف الطرازات الثلاثة من ناحية الأسعار والمواصفات، حيث تم تزويد كل طراز بمواصفات معينة تتماشى مع سعره، وفيما يلي نعرض لمتابعينا أبرز مواصفات هاتف Redmi Note 12 Pro والتي جاءت وفق ما يلي.

أبعاد الهاتف 162.9/76/7.9 ملم
وزن الهاتف 187 جرام
الهاتف مقاوم للماء والغبار وحاصل على معيار IP53
نوع الشاشة OLED
مقياس الشاشة 6.67 بوصة
التردد 120 هرتز
الشاشة تدعم تقنيات Dolby Vision و+HDR10
معدل السطوع 395 شمعة| م تقريباً

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معالج وذواكر هاتف Redmi Note 12 Pro

  1. نوع المعالج MediaTek Dimensity 1080.
  2. معالج الرسوميات Mali-G68 MC4.
  3. الرام 12 و6 و8 جيجا بايت.
  4. الذاكرة الداخلية 512 و256 و128 جيجا بايت.

الكاميرات والبطارية والسعر

  1. الكاميرات ثلاثية.
  2. دقة الكاميرات 50+ 8+ 2 ميجا بيكسل.
  3. الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل.
  4. البطارية 5000 مللي أمبير.
  5. منفذ الشحن USB Type-C 2.0.
  6. السعر يبدأ في الصين من 235 دولار أمريكي.
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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