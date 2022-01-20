التليجرام يضيف مميزات ثورية طال انتظرها في التحديث الجديد 2022

في السنوات الاخيرة أصبح تطبيق التيلجرام Telegram من أهم تطبيقات التواصل الإجتماعي فهو يعد أقوى منافس لتطبيق الواتس اب WhatsApp بالأخص بعد الأعطال المتكررة التي تعرض لها الواتساب اصبح جميع المستخدمين يفضلون استخدام تطبيق التيلجرام، لهذا يحرص القائمون على تطبيق التيلجرام بتحديث التطبيق وإضافة التقنيات التي تجعله اقوى وافضل تطبيقات التواصل الإجتماعي، ومن أهم المميزات التي تم اضافتها في التحديث الجديد 2022 للتيلجرام هي:

ميزة ردود الفعل على الرسائل

تم إضافة ميزة جديدة لتطبيق التليجرام وهي ميزة ردود الأفعال على الرسائل حيث أصبح بإمكانك الرد السريع على المحادثات، وخطوات استخدام ميزة ردود الفعل هي:

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أولاً قم بالدخول إلى تطبيق التيلجرام.

ثم التوجه إلى جهة الإتصال.

الضغط على الرسالة مرتين.

على الفور سيظهر بعض الرموز التعبيرية قم بالضغط على الرمز المناسب للرسالة.

هكذا اصبح بامكانك الرد على الرسائل بشكل سريع من خلال إرسال الرموز التعبيرية.

ميزة نقل محادثات الواتساب WhatsApp إلى تطبيق التيلجرام

تعد هذه الميزة من أهم المميزات التي تم اضافتها في التحديث الجديد للتيلجرام وهي نقل محادثات الواتساب إلى تطبيق التيلجرام بكل سهولة دون أستخدام تطبيقات، وطريقة استخدام هذه الميزة هي:

لابد من تحديث تطبيق التيلجرام.

ثم الدخول إلى التطبيق الواتساب.

الدخول إلى جهة الإتصال المراد نقل رسائلها.

ثم النقر على 3 نقاط أعلى الشاشة ثم اختيار المزيد.

بعد ذلك قم بالضغط على نقل الدردشة.

ثم قم بتحديد تطبيق التيلجرام.

هكذا سيتم نقل جميع محادثات جهة الإتصال على تطبيق التيلجرام بكل سهولة وخلال دقائق فقط.

ميزة مكالمات الفيديو الجماعية

تم إضافة ميزة جديدة كان يفتقرها تطبيق التيلجرام وهي ميزة إجراء مكالمات فيديو جماعية تضم أكثر من 30 شخصاً في المكالمة كما يسمح لك التطبيق بإغلاق الكاميرا أو فتحها أثناء المكالمة، خطوات استخدام ميزة مكالمات الفيديو الجماعية هي: