التفاصيل الكاملة عن هاتف ايفون برو ماكس 13 الجديد iPhone Pro Max 13 من حيث المواصفات والسعر

استطاعت شركة ايفون أن تحقق نجاح كبير منذ أن تم إصدار أول هاتف محمول لها عام 2007 م، والجميع أدرك أن شركة ايفون ستكون الرائد في مجال الهواتف الذكية، ولهذا ينتظر الجميع أجدد الهواتف التي تقدمها الشركة لمعرفة كل ما هو جديد عن تلك الهاتف وما يميزه عن الإصدارات الأخرى، ومنذ إعلان شركة ايفون عن هاتفها الجديد وهو هاتف ايفون برو ماكس iPhone Pro Max 13، والجميع يقارنه بآخر اصدارات الشركة وما يميز هذا الهاتف عن غيره، ولهذا سنقدم لكم كل ما يتعلق بهذا الهاتف الجديد المميز.

مواصفات هاتف ايفون برو ماكس 13 الجديد iPhone Pro Max 13

سنقدم لكم المواصفات التي يتمتع بها هاتف iPhone Pro Max 13 الجديد وهي:

تتمتع هواتف آيفون بتصميمها الأنيق والبسيط مصنوع من الزجاج الغوريلا من الأمام والخلف وإطار الهاتف باسلاتين مقاوم للصدأ، حيث يصل وزن الهاتف 240 جرام.

الهاتف مصنوع مقاوم للماء والغبار.

يتميز هاتف iPhone Pro Max 13 الجديد ببطارية قوية شديدة التحمل 4373 ملي امبير.

الشاشة من نوع Liquid Retina XDR mini-LED LCD، بكثافة 457 بكسل بدقة 2778×1248 بكسل.

نظام معالجة الهاتف من نوع Apple A15 Bionic.

الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 نوعها wide.

يضم 4 كاميرات خلفية الأولى والثالثة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.5، والكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8، والكاميرا الرابعة مزودة بفتحة عدسة 3D LiDAR scanner من نوع depth.

يوجد بالهاتف شريحتين من نوع Nano Sim، والثانية eSim.

يدعم كافة شبكات الاتصال 2G، 3G، 4G، 5G.

نظام تشغيل الهاتف iSO 12.

نظام تشغيل الهاتف iSO 12. يدعم الهاتف كافة التقنيات الحديثة Wi-Fi، Hotspot، GPS.

يتم إصدار iPhone Pro Max 13 بأربع نسخة بسعة 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، 1 تيرا بايت.

يتوفر هاتف iPhone Pro Max 13 بألوان عديدة الذهبي، الفضي، الأزرق، الرصاصي.

سعر هاتف ايفون برو ماكس 13 الجديد iPhone Pro Max 13

لقد أعلنت شركة ايفون ان الهاتف سيتم طرحه في الأسواق بداية من يوم 24 من سبتمبر 2021م، و سيتوفر الهاتف بأربع نسخ ويتراوح أسعارهم ما يلي: