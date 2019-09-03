نقدم اليكم متابعينا تردد قناة اليوم سينما الجديد “Alyaoum Cinema” الفضائيه اجدد تردد على القمر الصناعي المصري نايل سات، وهي قناة حديثة متخصصة في عرض أحدث الأفلام العربية على مدار اليوم بجودة عالية ونقاء عالي في الصورة والصوت، هي قناة يعاد بثها من جديد بشكل جديد وتسعى من خلال ما تقدمه القناة من جذب أنظار المشاهدين ، وتكوين قاعدة عريضة من المتابعين في مصر والوطن العربي،وذلك بفضل أنها تقدم محتوى مجاني غير مشفرة على مدار الأسبوع، وكونها في بداية البث تسعى لأن تكون ظاهرة في عالم القنوات الفضائية.

تردد قناة اليوم سينما الجديد

تردد قناة اليوم سينما الجديد من الترددات الجديدة التي تم استحداثها على قائمة الترددات الخاصة بالقمر الصناعي، وتقوم القناة بعرض مجموعة من الأفلام المصرية الحديثة على مدار الساعة، وكما هو معروف أن باقة قنوات اليوم كانت متواجدة لفترة قريبة ولكن تم تعديلها بقنوات زلزال، ورجعت باقة قنوات اليوم بقناة اليوم سينما وقناة اليوم أفلام، وإليكم تردد قناة اليوم سينما الجديد بالتفصيل.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

طريقة استقبال قناة اليوم سينما

لكل من يرغب في استقبال القناة في مصر والوطن العربي وشمال افريقيا يتوجه الى ضبط الريسيفر على القمر الصناعي نايل سات، والقيام بإدخال البيانات الخاصة بالقناة والقيام بالبحث عن التردد من جديد، وبهذا نكون قد انتهينا من تردد قناة اليوم سينما 2019