التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2022 على جميع الاقمار الصناعية

أصبحت قناة الفجر El Fadjr الجزائرية في السنوات الاخيرة من أهم القنوات الفضائية العربية المتواجدة على الاقمار الصناعية، واشتهرت بشكل كبير بعد أن بدأت بعرض المسلسلات التركية المدبلجة و المترجمة الحصرية و الجديدة، لهذا أصبح هناك الملايين من المتابعين والمشاهدين لقناة الفجر الجزائرية من جميع دول الوطن العربي ولذلك يبحث المتابعين دائماً عن تردد قناة الفجر بالأخص بعد أن أعلنت القناة عن تحديثها وتغيير ترددها.

استقبل أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية

منذ أن أعلنت قناة الفجر الجزائرية عن تغيير ترددها وهناك الملايين من المتابعين للقناة الذين يتساءلون عن أحدث تردد للقناة وهو:

التردد الاولي

القمر الصناعي النايل سات. التردد 12034. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD

التردد الثاني

القمر الصناعي ياه سات. التردد 12130. الاستقطاب أفقي. معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500. دقة الجودة SD.

نبذة عن قناة الفجر El Fadjr الجزائرية

ظهرت قناة الفجر El Fadjr الجزائرية عام 2005 م كبث تجريبي، هي قناة جزائرية تقدم مجموعة من البرامج و المسلسلات والافلام العربية، في البداية كانت القناة تقدم مجموعة من البرامج الاخبارية المتنوعة ولكن في الفترة الأخيرة اهتمت القناة بتقديم المسلسلات التركية المدبلجة و المترجمة وهذا ما جعلها من أهم القنوات الفضائية المتواجدة على الاقمار الصناعية.

خطوات استقبال تردد قناة قناة الفجر El Fadjr الجزائرية