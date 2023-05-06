التردد الجديد.. تردد قناة ميكس وان mix one 2023 على نايل سات
قناة ميكس وان تم انطلاقها عندما نجحت قنوات “ميكس” الأجنبية، حيث تقوم بعرض العديد من أفلام الأكشن والرعب المتميزة الحديثة والكلاسيكية وأيضا تقوم بعرض الأفلام الكوميدية والانيميشن والفانتازيا، حيث إن كل ذلك يساعد المستمتع على المشاهدة بشكل كبير جدا، لذلك يتم البحث بشكل مستمر عن تردد القناة حتى لا يفوته أي عرض من عروضها الجيدة.
كما أن القناة تمتلك جماهير كبيرة وعريضة ومشاهدين للقناة قد تخطوا الملايين، وهي تعتبر من القنوات المصرية التي يتم بثها على القمر الصناعي النايل سات في مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط طيلة اليوم، حيث تعتبر إحدى مجموعة قنوات “ميكس” وهي التي تقوم بعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام التركية والأجنبية والهندية، وهي التي يتم بثها بجودة عالية ويتم ترجمتها للعربية.
تردد قناة Mix One الجديد على النايل سات 2023
قنوات ميكس تقدم مجموعة من الأفلام الأجنبية المتميزة التي تتم ترجمتها للغة العربية، مما يساعد المشاهدون على المشاهدة من مختلف الدول.
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11842
- الاستقطاب : أفقي
- معامل تصحيح الخطأ : 27500
- معدل الترميز : 5/6
ماهي مميزات قناة Mix One ؟
تتميز كل قناة ببعض المميزات التي قد تساعدها على زيادة المتابعين والمشاهدين لها بشكل كبير جدا، وأهم تلك المميزات:
- الفواصل والإعلانات قليلة وهذا يساعد على قلة الضيق والانزعاج للمشاهد.
- جودة الصوت والصورة والألوان، فهي تبث بجودة عالية HD.
- ثبات البث على التردد الجديد مما يجعل الإشارة قوية ولا يحدث أي تشويش أو تقطيع في القناة.
- مشاهدة القناة مجانية بشكل كامل، فهي تبث مجانا دون أي اشتراك أو دفع أي رسوم.