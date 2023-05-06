التردد الجديد.. تردد قناة ميكس وان mix one 2023 على نايل سات

قناة ميكس وان تم انطلاقها عندما نجحت قنوات “ميكس” الأجنبية، حيث تقوم بعرض العديد من أفلام الأكشن والرعب المتميزة الحديثة والكلاسيكية وأيضا تقوم بعرض الأفلام الكوميدية والانيميشن والفانتازيا، حيث إن كل ذلك يساعد المستمتع على المشاهدة بشكل كبير جدا، لذلك يتم البحث بشكل مستمر عن تردد القناة حتى لا يفوته أي عرض من عروضها الجيدة.

كما أن القناة تمتلك جماهير كبيرة وعريضة ومشاهدين للقناة قد تخطوا الملايين، وهي تعتبر من القنوات المصرية التي يتم بثها على القمر الصناعي النايل سات في مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط طيلة اليوم، حيث تعتبر إحدى مجموعة قنوات “ميكس” وهي التي تقوم بعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام التركية والأجنبية والهندية، وهي التي يتم بثها بجودة عالية ويتم ترجمتها للعربية.

تردد قناة Mix One الجديد على النايل سات 2023

قنوات ميكس تقدم مجموعة من الأفلام الأجنبية المتميزة التي تتم ترجمتها للغة العربية، مما يساعد المشاهدون على المشاهدة من مختلف الدول.

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 27500

معدل الترميز : 5/6

ماهي مميزات قناة Mix One ؟

تتميز كل قناة ببعض المميزات التي قد تساعدها على زيادة المتابعين والمشاهدين لها بشكل كبير جدا، وأهم تلك المميزات: