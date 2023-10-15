التدريب التقني بالمدينة المنورة يعلن عن فتح باب التقديم للفصل التدريبي الثاني

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، عن فتح باب التقديم الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني من العام الجاري 1445هـ، وذلك لمدة خمسة أيام.

الإدارة العامة للتدريب التقني -مصدر الصورة: منصة إكس

التقديم متاح لجميع المواطنين

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح عبر بوابة قبولي من خلال هذا الرابط، ويشمل 30 تخصصاً لبرامج دبلوم الكليات إضافة إلى 10 تخصصات لبرامج المعهد الصناعي الثانوي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأكدت الإدارة أن التقديم متاح لجميع المواطنين والمقيمين الذين تنطبق عليهم شروط القبول، ويمكن الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة من خلال بوابة قبولي.

📌يبدأ اليوم #التسجيل على برامج دبلوم الكليات التقنية (بنين/بنات) ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوي للفصل التدريبي الثاني لعام 1445هـ

🔗عبر الرابط التالي : https://t.co/KNYLZhVUJ9

بالتوفيق للجميع https://t.co/wdBhQhrc3n — التدريب التقني (@tvtcweb) October 15, 2023

برامج توعوية

ونظمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من 5400 برنامجًا توعويًا وتثقيفيًا خلال العام التدريبي الماضي 1444هـ، استهدفت أكثر من 180 ألف متدرب ومتدربة في جميع مناطق المملكة.

وتهدف المؤسسة من خلال هذه البرامج إلى بناء وتعزيز المفاهيم والقيم الفاضلة لدى المتدربين، وإيجاد بيئة آمنة ومحفزة لهم، ومساعدتهم على تجاوز التحديات السلوكية والتدريبية التي قد تواجههم.

تنوع البرامج

وتنوعت البرامج التي نظمتها المؤسسة بين البرامج الدينية والثقافية والصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين في مختلف المجالات.

وأكدت المؤسسة أن هذه البرامج تأتي في إطار حرصها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والمتمثلة في إعداد وتأهيل كوادر وطنية مؤهلة للعمل في سوق العمل، وبناء مجتمع واعي ومتسامح، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة.