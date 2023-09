“التخطيط اليومي المثالي”: تعرف على أفضل 5 تطبيقات لتحقيقه

أصبح التخطيط للمهام اليومية أمرًا ضروريًا في عالمنا الحديث لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأهداف، سواء كانت هذه المهام متعلقة بالعمل، أو الدراسة، أو حتى الأنشطة الشخصية، يساعد التخطيط في تنظيم وقتنا بشكل فعال، وتحديد الأولويات، وضمان تحقيق أهدافنا، ومع التقدم المستمر للتكنولوجيا تطورت العديد من التطبيقات والأدوات التي تسهل عملية التخطيط وتجعلها أكثر فاعلية، هذه التطبيقات تساعدنا في تسجيل المهام، وتحديد مواعيد تنفيذها ومراقبة تقدمنا وتذكيرنا بالمهام المهمة، وفي هذا المقال سنستعرض خمس تطبيقات بارزة ستكون مفيدة لك في عملية التخطيط للمهام اليومية وإدارة الأنشطة.

تطبيق Notion

تطبيق Notion هو أداة قوية لزيادة الإنتاجية تساعدك في إدارة المشاريع وتنظيم المهام اليومية، سواء كانت متعلقة بالعمل أو الدراسة، يتيح لك هذا التطبيق إنشاء قوالب مخصصة لمشاريعك ومهامك اليومية، يمكنك بسهولة إنشاء قائمة مهام عن طريق إنشاء صفحة جديدة واختيار “قائمة المهام” من القوالب المتاحة، بمجرد إنشاء قالب مهامك، يمكنك إضافة وتنظيم المهام بسهولة، وتحديد الأولويات والمواعيد النهائية، كما أنه يوفر أيضًا تقويمًا مدمجًا يمكنك استخدامه لتخطيط المهام اليومية والأسبوعية، التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي آيفون على آب ستور ولمستخدمي أندرويد على متجر Google Play، ويتيح أيضًا اشتراكات اختيارية داخل التطبيق لميزات إضافية.

تطبيق MinimaList

تُعتبر واجهة تطبيق MinimaList بسيطة وسهلة الإستخدام، لإضافة مهمة جديدة ما عليك سوى سحب الشاشة إلى الأسفل، ومن ثم يمكنك إضافة تفاصيل المهمة بسهولة، إذا كنت بحاجة لتقسيم مهمة معقدة إلى مهام فرعية، يمكنك بسهولة إضافة مهام فرعية تحت المهمة الرئيسية، يُمكنك أيضًا تغيير ترتيب المهام في قائمة المهام بالضغط المطول على المهمة التي تريد تغيير مكانها، بهذه الطريقة يمكنك ترتيب مهامك وفقًا لأهميتها، وعندما تنجز مهمة معينة، يُمكنك تمريرها إلى اليمين بجانب اسم المهمة لوضع علامة تدل على أنك قمت بإكمالها، تطبيق MinimaList مُتاح مجانًا لمستخدمي iPhone عبر متجر Apple App Store مع إمكانية الإشتراك في خدمة إضافية داخل التطبيق إذا كنت بحاجة إلى ميزات إضافية.

تطبيق Todoist

إذا كنت تبحث عن تطبيق لإدارة مهامك اليومية والإستفادة من ميزات متعددة، فإن Todoist يعتبر الخيار المثالي لك، يمكنك الإعتماد على هذا التطبيق لتتبع أهدافك ومهامك ومشاريعك بكل سهولة، يتميز Todoist بتوفير العديد من الأدوات القيمة مثل التذكيرات، والملصقات، والفلاتر المخصصة التي تساعدك في تنظيم قوائم مهامك بكفاءة، عند إنشاء قائمة مهام ليوم معين، يمكنك فرز مهامك استنادًا إلى معايير معينة مثل تاريخ الإستحقاق والأولوية وغيرها، وإذا كنت بحاجة إلى تنفيذ مهام معينة بشكل دوري، ستجد من السهل جدًا تحديد تكرارها دون الحاجة إلى إضافتها يدويًا في كل مرة، وإذا كنت تتعامل مع مهام معقدة تحتاج إلى تفكيكها إلى مهام فرعية، يمكنك القيام بذلك بسهولة بإستخدام Todoist، ما عليك سوى اختيار المهمة الأم وثم إضافة مهام فرعية بنقرة واحدة، وإذا قمت بالإشتراك في الإصدار المدفوع من Todoist، فسيتيح لك ضبط تذكيرات لكل مهمة للتأكد من عدم نسيان أي منها، تطبيق Todoist متاح لمستخدمي iPhone في متجر آب ستور مجانًا، ولمستخدمي Android في متجر جوجل بلاي مع إمكانية الاشتراك في النسخة المدفوعة داخل التطبيق.

تطبيق Google Tasks

إذا كنت تستخدم تطبيقات جوجل مثل Google Docs وGoogle Calendar وGmail، فإن تطبيق Google Tasks سيكون مناسبًا لك لأنه يتكامل بسهولة مع هذه التطبيقات، يمكنك استخدام تطبيق Google Tasks لتنظيم مهامك في قوائم منفصلة، مما يتيح لك فصل مهام العمل عن المهام الشخصية وتنظيمها بسهولة، كما يمكنك إنشاء قوائم جديدة بسهولة عن طريق النقر فوق زر “قائمة جديدة”، عندما ترغب في إضافة مهمة جديدة، يمكنك تحديدها في إحدى القوائم التي قمت بإنشائها، ثم النقر فوق الزر (+) في الجزء السفلي من الشاشة، من ثم يمكنك تحديد اسم المهمة وتحديد تاريخ ووقت معينين لها، إذا كانت لديك مهام تحتاج إلى تكرارها في أيام متعددة، يمكنك تعيين تواريخ تكرار بدلاً من إعادة إدخالها يدويًا في كل مرة، وعلى الرغم من أن تطبيق Google Tasks قد يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة المتوفرة في تطبيقات التخطيط الأخرى، إلا أن التكامل السلس مع تطبيقات جوجل الأخرى يجعله خيارًا مفضلاً للعديد من المستخدمين، تطبيق Google Tasks متاح مجانًا لمستخدمي iPhone على متجر آب ستور ولمستخدمي Android على متجر Google Play.

تطبيق Microsoft To Do

إذا كنت تعتمد على تطبيقات مايكروسوفت مثل Teams لإتمام بعض مهام العمل الخاصة بك، فإن تطبيق Microsoft To Do سيكون خيارًا مثاليًا لإدارة مهامك، يتميز هذا التطبيق بالمجانية وتوافره بأكثر من خمسين لغة، بما في ذلك الإنجليزية والعربية والروسية، يسمح لك Microsoft To Do بتخطيط يومك بسهولة خلال دقائق، بمجرد فتح التطبيق ستجد نفسك في صفحة “My Day”، يكفي أن تنقر فوق “إضافة مهمة” في الجزء السفلي من الشاشة ومن ثم تقوم بكتابة تفاصيل المهمة، بإمكانك أيضًا التخطيط لأسابيع أو شهور قادمة، يأتي Microsoft To Do بميزة مهمة أخرى، وهي تقديم اقتراحات للمهام بناءً على المهام التي قمت بإضافتها في السابق، إذا كنت ترغب في تكرار إحدى تلك المهام، يمكنك إضافتها بسهولة إلى قائمة مهامك دون الحاجة إلى كتابتها مرة أخرى يدويًا، تطبيق Microsoft To Do متاح مجانًا لمستخدمي iPhone عبر متجر آب ستور، ولمستخدمي Android عبر متجر جوجل.