التحديث الجديد للعبة اي فوتبول… وموعد نزول e football 2024

لعبة اي فوتبول تعتبر واحدة من أهم ألعاب كرة القدم الإلكترونية في العالم، تم إصدارها لأول مرة من قبل شركة كونامي اليابانية منذ عام 1995، ومنذ ذلك الوقت وهي تمتلك شعبية كبيرة عند معظم محبي كرة القدم، فهي تمنح اللاعب تجربة واقعية مذهلة أثناء اللعب، لما تحمله من إثارة وتشويق، لذلك ينتظر الكثير التحديث الجديد للعبة اي فوتبول، فقد أعلنت شركة كونامي أنه خلال هذا الأسبوع سيتم الانتقال إلى نسخة e Football 2024 بدلاً من نسخة e Football 2023.

صورة للعبة اي فوتبول 2024_مصدر الصورة: فيسبوك

طريقة تحميل اللعبة

يمكن تحميل الإصدار الجديد للعبة e Football 2024 من خلال الخطوات الآتية:

التوجه إلى المتجر الإلكتروني من خلال الهاتف الجوال (بلاي جوجل أو متجر آبل ستور لمستخدمي هواتف آبل).

قم بالبحث عن اللعبة من خلال المتجر عن طريق كتابة اسم اللعبة e Football 2024.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تنزيل أو كلمة Download بجانب اللعبة.

عليك الانتظار حتى يتم التنزيل.

ثم اضغط على أيقونة تثبيت اللعبة.

بعد تثبيت اللعبة وفتحها عليك تسجيل الدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، في حال كنت من مستخدمي الإصدار القديم.

أما إذا كانت المرة الأولى لك في التسجيل قم باختيار تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة.

موعد نزول الاصدار الجديد

أعلنت شركة كونامي أن اللعبة ستكون متاحة ستكون جاهزة للتحميل في الأوقات التالية:

بالنسبة للهواتف المحمولة: سيكون الاصدار الجديد متاح من يوم الثلاثاء الموافق 5 / 9 /2023.

بالنسبة للأجهزة الإلكترونية: ستكون متاحة من يوم الأربعاء الموافق 6 / 9 / 2023.

سيتم استئناف جميع الخدمات انطلاق اللعبة بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 7 / 9 / 2023.

إضافات موجودة في تحديث e football 2024