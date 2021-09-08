التحديث الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2021 على جميع الاقمار الصناعية النايل سات وعرب سات

هناك الملايين من القنوات الفضائية المتواجدة في مختلف الأقمار الصناعي ولكن معظم تلك القنوات ليس له فائدة مثل قناة ناشيونال جيوغرافيك، هذه القناة المختلفة تماماً على القنوات الأخرى، فمن خلال هذه القناة تستطيع أن تستكشف كل ما يدور حول العالم من مفاهيم وعادات كل شعب، لذلك استطاعت هذه القناة في وقت قصير أن تكون محور اهتمام ملايين الأسر الأشخاص من حول العالم.

استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

بدأت العديد من التحديثات الجديدة على الأقمار الصناعية مما أدى إلى تغيير بعض ترددات القنوات، وكان تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدًا من هذه القنوات، وبالفعل تم تغيير التردد وتوقف البث المباشر على القديم، ولذلك وجدنا لكم التردد الجديد الخاص بها وهو:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات:

التردد: 11411.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 30000.

دقة الجودة: HD العالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات:

التردد: 11804.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: HD العالية.

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

تم انشاء هذه قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic Channel الرائعة منذ عام 2009 م، حيث أنها قناة تلفزيونية وثائقية في دولة الإمارات، حيث أن القناة تقوم بعرض البرامج والأفلام الوثائقية المترجمة باللغة العربية، حيث أن القناة تعمل بث مباشر خلال 24 ساعة تقدم كل ما هو جديد حول الكون، الحيوانات، الوقائع التاريخية والعديد من الأشياء فهي قناة متنوعة.