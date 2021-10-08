التحديث الجديد لقناة المحور Al Mehwar على جميع الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات 2021

يبحث الكثيرين عن تردد قناة المحور الجديد وهذا بعد التغييرات والتحديثات التي شهدتها القناة في الفترة الأخيرة، ومن المؤكد أن الجميع شاهد التطورات الكبيرة التي ظهرت على القناة من حيث البرامج التي تقوم بإذاعتها أو ضم مجموعة كبيرة من الإعلاميين المتميزين وإضافة العديد من البرامج الترفيهية والإخبارية الجديدة المتميزة، ومن ضمن هذه التحديثات التي حدثت في القناة هو تجديد تردد القناة إلى تردد آخر وهذا ما سنقدمه لكم.

استقبال تردد قناة المحور Al Mehwar على جميع الأقمار الصناعية

يبحث الكثيرون من حول الوطن العربي عن التردد الجديد لقناة المحور التي يتم البث من خلاله لكي يستطيعون مشاهدة البرامج والمسلسلات التي تقدمها القناة، ولذلك سنقدم لكم احدث الترددات على جميع الأقمار الصناعية وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11137.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: SD العالية.

تردد قناة المحور دراما

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11823.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: SD العالية.

ما هي قناة المحور Al Mehwar

ظهرت قناة المحور على الأقمار الصناعية في عام 2005م تم تأسيسها علي يد رجل الأعمال الكبير حسن راتب، هي قناة فضائية مصرية متنوعة تقوم بعرض مجموعة من البرامج الإخبارية والترفيهية والرياضية، حيث أن القناة تهتم بعرض الأفلام والمسلسلات التراثية القديمة التي يعشقها ملايين المصريين، كما أن القناة تهتم بعرض اجدد المسلسلات الحصرية التي تذاع من خلال قنوات المحور فقط، وتسعي القناة دايمًا على تطوير القناة لكي تكون الأفضل دايما ورقم واحد في مصر والوطن العربي.