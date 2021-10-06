التحديث الجديد لتردد قناة دريم الفضائية على النايل سات وجميع الاقمار الصناعية

القنوات الفضائية أصبحت من أهم الأشياء التي تتواجد في حياة الإنسان فمن خلال هذه القنوات يستطيع أن يعرف كل مايدور حول العالم، لهذا عندما يحدث تحديث أو تغيير في ترددات القناة يسارع الجميع على معرفة هذه التحديثات لكي لا تتعرض القناة إلى الغلق، فكانت قناة دريم المصرية واحدة من هؤلاء القنوات التي تم تحديثها خلال هذا العام، لذلك تم تغيير ترددها واستبداله بتردد آخر وهذا ما سوف نطلعكم عليه.

استقبال التحديث الجديد لقناة دريم 2021

قناة دريم واحدة من أهم القنوات المصرية المتنوعة التي تهتم بكل ما يتعلق بالمواطن المصري وايضًا العربي، كما أن القناة تضم مجموعة كبيرة من البرامج المتميزة على يد كبار الإعلاميين المصريين، لهذا منذ أن تم تحديث القناة والجميع يتساءل عن التردد الجديد للقناة وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11843.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: HD.

ما هي قناة دريم الفضائية

انطلقت قناة دريم المصرية في عام 2021 م واستطاعت من ذلك الوقت أن تكون القناة الأولى من نوعها، حيث كان يملكها رجل الأعمال الكبير أحمد بهجت الذي وافته المنية منذ عام، كانت القناة تضم مجموعة متميزة من البرامج الإخبارية والرياضية الجريئة والمتميزة، وايضًا تعرض مجموعة متميزة من المسلسلات والأفلام المصرية، حيث يطلق على قناة دريم قناة البيت المصري، وهذا لأنها كانت تتحدث عن كل ما يتعلق بالمواطن المصري، ولهذا استطاعت القناة أن تستمر في هذا النجاح حتى وقتنا هذا، ولذلك أنصح الجميع بتنزيل التحديث الجديد لقناة دريم ومتابعة القناة.