البيانات الصحيحة .. تردد قناة روتانا سينما 2022 الجديد للأفلام عبر النايل سات وعربسات

قناة روتانا سينما من القنوات المعروفة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط بمحتوياتها المميزة من الأفلام العربية المصرية الشهيرة لكبار النجوم والحصرية منها، وقد استطاعت القناة أن تنال إعجاب الملايين من العرب، إذ أنها تحرص دائمًا على جلب جديد الأفلام من الشاشة الكبيرة إلى تلك الصغيرة في البيوت، وتنتقيها لتكون مناسبة للعائلة، وتنقل قناة روتانا سينما محتوياتها تحت شعار “مش هتقدر تغمض عينيك” نستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل طريقة ضبط وتنزيل تردد قناة روتانا سينما 2022 الجديد للأفلام عبر النايل سات والعرب سات.

نبذة عن قناة روتانا سينما

تأست في 31 ديسمبر 2004.

المقر الرسمي للقناة دبي.

وهي قناة سعودية الأصل.

يرأس قناة روتانا سينما الأمير الوليد بن طلال.

تعرض مجموعة من أفضل الأفلام الدرامية والكوميدية وغيرها من الأفلام الشهيرة والحديثة.

تعرض برنامج النشرة الفنية لعرض آخر أخبار الفن والنجوم المصرية والعربية.

شعار قناة روتانا سينما

قامت قناة روتانا سينما بأخذ شعار لها عُرفت بها القناة، وهو:

كرة خضراء اللون داخلها حرف الراء بالعربية.

ثم تم تغيير الشعار إلى كرة فضية اللون داخلها حرف الراء بالعربية باللون الأزرق.

وقد عُرفت القناة بالشعار المعروف، “مش هتقدر تغمض عينيك” وهو الشعار الذي وضعته الدكتورة هالة سرحان.

تردد قناة روتانا سينما 2022

يتم ضبط وتنزيل قناة روتانا سينما على جهاز الاستقبال من خلال القمر الصناعي النايل سات بإدخال البيانات التالية.

التردد الشبكي هو 12226 هرتز.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الاستقطاب أفقي H.

تردد قناة روتانا سينما الجديد على العرب سات