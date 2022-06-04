البديل الأرخص لهاتف Samsung Galaxy S22.. أول ظهور لهاتف أندرويد حديث 5G بقلم إلكتروني مدمج وبسعر لا يقبل المنافسة

قامت شركةTCL بإطلاق هاتفها الحديث الذي يعمل بنظام أندرويد 12، وذلك بشكل مباشر من العلبة، وأطلقت تي سي إل على هاتفها الجديد إسم TCL Stylus 5G، ويتميز الهاتف باحتواءه على قلم ذكي مدمج وتطبيق Nebo، ويتعرف الهاتف على خط اليد بدقة فائقة، ويوجد بالهاتف قائمة مخصصة للوصول السريع لميزات القلم، كتكبير الشاشة وتدوين الملاحظات وكذلك الرسم وغير ذلك.

سعر ومواصفات هاتف Moto G Stylus 5G

كما أن بطارية هاتف تدوم أكثر من 15 ساعة عمل بشكل متواصل، وجاءت البطارية بسعة 4000 مللي أمبير، وتدعم خاصية الشحن السريع وبقوة 18 وات، ويعد هذا الهاتف هو البديل الأرخص لهاتف Samsung Galaxy S22، وهاتف Moto G Stylus 5G، وجاءت مواصفاته وفق ما يلي.

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اسم الهاتف TCL Stylus 5G نوع الشاشة IPS LCD مقاس الشاشة 6.81 بوصة الدقة FHD+ معدل التحديث 60 هرتز نوع المعالج MediaTek Dimensity 700 الرام 4 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت وتقبل التوسعة حتى 2 تيرا بايت نظام التشغيل Android 12 البطارية 4000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع

أما عدد الكاميرات، فيحتوي على 4 كاميرات بدقة 50+ 5+ 2+ 2 ميجا بيكسل، ومنفذ الشحن من نوع C، ويدعم بلوتوث وواي فاي ويصل وزن الهاتف إلى 213 جرام، وسعر 258 دولار فقط، وتم إطلاق الهاتف بشكل مبدئي في الولايات المتحدة، وقريباً سينطلق لأسواق عالمية أخرى.