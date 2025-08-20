الباقة كاملة.. تردد قنوات MBC hd 2025 على النايل سات بأقوى إشارة

نقدم لكم الآن ترددات قنوات MBC الجديدة، حيث دائماً ما كانت قنوات ام بي سي تغير وتحدث الترددات الخاصة بها، بالإضافة إلي زيادة عدد القنوات الفضائية التابعة لها، وتعد قنوات MBC الأشهر والرائدة بين القنوات المفتوحة على القمر المصري نايل سات، حيث تقدم ما يقرب من 10 قنوات متنوعة ومتخصصة تقدم العديد من المحتويات الترفيهية، تناسب المشاهد العربي من المحيط إلي الخليج، وفي تلك المقالة سنوفر لكم كيفية استقبال ترددات قنوات ام بي سي على النايل سات بأقوى إشارة ممكنة.

قنوات ام بي سي الفضائية 2025

هناك عشر قنوات تتبع لباقة قنوات MBC على القمر المصري، حيث هناك عدد من القنوات المتخصصة سواء في الأفلام الاجنبية، أو برامج الأطفال، أو الأفلام الهندية، وهناك البعض الأخر من القنوات المتخصصة لدول بعينها، بالإضافة إلي القناة الأم المتنوعة.

قناة MBC 1

قناة MBC 2

قناة MBC 3

قناة MBC 4

قناة MBC مصر

قناة MBC دراما

قناة MBC اكشن

قناة MBC بوليود

قناة MBC عراق

قناة MBC مصر 2

وتبث قنوات ام بي سي على ترددين على القمر الصناعي المصري نايل سات، حيث يمكنكم الوصول إلي تلك القنوات من خلال الترددات التالية.

تردد 11471 عمودى V معدل الترميز 27500.

تردد 11802 افقى H معدل الترميز 27500.

كيفية استقبال القنوات على جهازك

من خلال الرسيفر الخاص بك يمكنك الوصول إلي تردد قنوات ام بي سي أو اي قنوات أخرى من خلال القيام بالخطوات التالية وكتابة التردد بشكل صحيح.

في البداية قم بتشغيل جهاز الاستقبال.

بعد ذلك التوجه إلى الاعدادات.

اذهب إلى التركيب.

اختر القمر الصناعي “نايل سات “

“ اضف تردد جديد.

قم بإضافة أي من الترددات التي بالأعلى بشكل صحيح.

ثم أضغط على “بحث يدوي”.

ستظهر جميع القنوات المتواجدة على نفس التردد.

بعد الخروج من تلك القائمة ستظهر القنوات الجديدة على لائحة القنوات الخاصة بجهاز الاستقبال الخاص بك.