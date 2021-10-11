الاعدادات الهامة التي يجب تغييرها في آيفون 13 الجديد

تأتي أجهزة آيفون 13 من الشركة مزودة بمجموعة من الإعدادات التي تم تنشيطها مسبقًا من الشركة، وهذه الإعدادات ليست دائمًا الخيار الأفضل.

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لذلك يتعين عليك أحيانًا تغيير بعض الإعدادات المعدة مسبقًا من الشركة حتى تتمكن من استخدام الهاتف بشكل أفضل.

خاصية التنبيهات المجمعة في آيفون 13

قدمت آبل هذه الميزة الجديدة في نظام iOS 15 لجميع الهواتف، والتي يمكنك من خلالها تجميع التنبيهات معًا والحصول على ملخص لها في وقت واحد من اليوم .

تساعدك هذه الميزة على التركيز في عملك، لأنها ترسل لك التنبيهات كلها مرة واحدة بدلاً من إرسالها مباشرةً فور وصولها.

وتستطيع استخدام هذه الميزة بالذهاب إلى قسم التنبيهات في الإعدادات ثم اختيار خاصية ملخص التنبيهات.

تسجيل نشاط التطبيقات في آيفون 13

أضافت آبل هذه الميزة إلى هواتف آيفون 13 و iOS 15، والتي من خلالها يمكنك تسجيل استخدام التطبيقات لصلاحيات مختلفة.

تساعدك هذه الميزة أيضًا في معرفة ما تصل إليه التطبيقات وكم مرة وصلت إليه والاستخدامات التي استخدمت هذه الصلاحية فيها.

إنها ميزة مفيدة لمحبي الخصوصية أو الباحثين الأمنيين الذين يرغبون في مراقبة التطبيقات المثبتة في هواتفهم.

تخصيص مركز التحكم الخاص بك

يمكنك التحكم في جميع إعدادات هاتفك واستخداماته باستخدام مركز التحكم في النظام، ويمكنك الوصول إلى مركز التحكم بسرعة عن طريق سحب الشاشة لأسفل.

كما يمكنك التحكم في الإعدادات في مركز التحكم والتي تظهر لك بسرعة من خلال مركز التحكم في تطبيق الإعدادات.

ويمكنك إضافة أي زر أو خيار تريد الوصول إليه بسرعة عبر خيارات مركز التحكم في قائمة الإعدادات.

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اختيار واجهة سفاري

أطلقت آبل واجهة جديدة لتطبيق سفاري في هواتف iOS 15، ويمكنك التحكم في استخدام الواجهة الجديدة أو القديمة.

بالذهاب إلى تطبيق الإعدادات ثم اختيار سفاري واختيار واجهة التطبيق، ويمكنك استخدام الواجهة الجديدة التي تم تحسينها وتتيح لك رؤية جزء أكبر من الشاشة.