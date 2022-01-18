الاشتراك في نهائيات ببجي PMGC 2021 والحصول على منتجات OnePlus المجانية

ساعات قليلة وتنطلق فعاليات نهائيات ببجي PMGC 2021 الرائعة، التي تُتيح الاشتراك لجميع اللاعبين بلا استنثاء من أجل الدخول في السباق الماراثوني الكبير، مع إمكانية الحصول على هدايا وجوائز قيمة وجديدة ومنتجات OnePlus المجانية التي يبحث عنها الملايين، فضلاً عن الحصول على جميع الإضافات والأسلحة والمعدات الجديدة التي تساعد اللاعبين على مواصلة القتال والمنافسة القوية، ويُمكن الآن الاشتراك من خلال الموقع الرسمي للعبة، او عبر حسابك باللعبة.

مسابقة ببجي PMGC 2021

يتزامن توقيت انطلاق فعاليات مسابقة لعبة ببجي PMGC 2021 الجديد من إطلاق تحديث خريطة أرانغل لفصل الشتاء، والذي شهد توفير العديد من السكنات والحزم والملابس والفؤوس والأدوات والأسلحة المختلفة كليًا التي تناسب طبيعة الأجواء الشتوية والأمطار والثلوج، كما شهد مسابقة التزحلق على الجليد بمشاركة الكثير من اللاعبين، في الوقت الذي وفرت فيه اللعبة جوائز إضافية بأشجار عيد المبلاد أو الكريسماس.

ترقيات وتحسينات موسعة

كما شهدت اللعبة أيضًا خلال الفترة الأخيرة العديد من التحسينات الموسعة على جميع المؤثرات البصرية والصوتية وأزار التشغيل، كذلك حل مشكلة تعذر تسجيل الدخول وتعطل السيرفرات لبعض الوقت، كما تم القضاء على مئات الآلاف من الهاكرز والغشاشين وتم حظر الحسابات الخاصة بهم، فضلاً عن إجراء العديد من الترقيات للمزيد من الحسابات الأخرى التي استطاعت الفترة الماضية من تحقيق الكثير من النجاحات والوصول للمستويات المتقدمة، مع توفير بطاقة ترقية الرويال باس.

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وإضافات بخريطة كراكين

كما شهدت خريطة كراكين الشهيرة بعض الإضافات الاستثنائية التي يبحث عنها اللاعبين، لاسيما التي تتعلق بالجدران المثقوبة التي يتم الوقوف خلفها لقنص الأعداء، أو بعض الأدوات التي يتم استخدامها في شبكة الأنفاق الكبيرة التي تطوق الخريطة بأكملها.