الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات .. الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 billing ☎️ الدخول لموقع “we”

الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي يوليو 2019 ، الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي billing لشهر يوليو 2019 وسنساعدكم عن طريق هذا المقال في موقعكم المفضل “نجوم مصرية” في معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو عام 2019، لذلك فقد حرصنا على تسهيل الطرق لمعرفة قيمة الاستهلاك عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو، يمكن الآن معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو billing بالرقم عبر موقع المصرية للاتصالات، وكذلك أكواد محمول المصرية للاتصالات.







يتابع المواطن المصري الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة شهور من خلال الدخول علي الرابط الدائم للشركة المصرية للاتصالات أو الاتصال علي الأرقام المختصرة للشركة مما يرفع الطلب علي معرفة فاتورة التليفون الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019







الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي billing 2019 شهر يوليو









يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر أبريل 2019 من خلال الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون







اضغط على الرابط السابق

ستفتح هذه الصفحة كما بالصورة

ادخل كود المحافظة ورقم التليفون

اضغط على كلمة أظهر الفواتير

ستظهر لك الفاتورة الخاصة برقم التليفون الذي أدخلته

أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات

الخدمة رقم الاستعلام وتفعيل الخدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال *322# شحن الرصيد من خلال *555*الرقم السري# معرفة رقم الهاتف من خلال *688# تحويل الرصيد لرقم آخر من خلال *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322 سلفني شكرا من خلال *04# كلمني شكرا من خلال *515*رقم الهاتف# خدمات الدليل اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر اى شبكة اخرى . كود كلمني شكرا من خلال 515 رقم الهاتف # للاستعلام عن الاستخدام من خلال *414#

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ويتم الحصول على هذه الخدمة عن طريق زيارة أياً من السنترالات الآتية : سنترال الكوربة

سنترال المهندسين

سنترال الجيزة

سنترال رمسيس (كما يمكنك إرسال من ينوب عنك) مع مراعاة التأكد من إحضار الأوراق الآتية: البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

عقد ملكية العقار ( إيجار أو تمليك ).

إيصال يثبت حيازتك للمكان مثل إيصال كهرباء أو غاز أو مياه.

ويمكنك القيام بأول مكالمة دولية خلال الأسبوع الأول بعد دفع جميع المصروفات اللازمة لتشغيل هذه الخدمة. الاستعلام عن فاتورة التليفون شهر يوليو يتم الاستعلام عن فاتورة تليفون أبريل 2019 من خلال الرابط التالي: رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي قد يهمك أيضا التعرف على: الآن تجديد بيانات بطاقة الرقم القومى من البيت “سبتمبر 2019” خطوات استخراج البطاقة على النت cso.gov.eg من المنزل أونلاين عزيزي القارئ تستطيع الآن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 سيكون ذلك بدء من يوم 15 يوليو، مع فترة سماح لمدة شهر كامل، أي يمكن السداد حتي يوم 15 أغسطس 2019، ثم بعد ذلك التاريخ يتم تطبيق أي غرامات على العملاء.