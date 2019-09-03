الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing يوليو 2019 | رابط موقع المصرية للاتصالات الرسمي .. رقم الدعم الفني لشركة Te data للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing ورقم الدعم الفني لشركة Te data للاتصالات يبدأ البحث في بداية كل شهر عن قيمة فاتورة الإنترنت وكذلك فاتورة التليفون الأرضي يوليو billing 2019، وذلك للتعرف على قيمة المبالغ المقروض دفعها لهذا الشهر، كما يتطلع المتعاملين على التعرف على أرقام الدعم الفني لشركة الاتصالات المصرية تي اي داتا، والتي تقدم عبر موقعها خدمة الاستعلام عن فاتورة المتعاملين باستخدام رقم التليفون ورمز كود المنطقة، ويقوم الموقع أيضا بتقديم خدمة الدعم الفني واستقبال الشكاوى على الموقع الخاص بذلك.







وتقوم الشركة أيضا بتقديم باقات الإنترنيت، وي فائق السرعة، بعروض وإمكانيات تنافسية، يمكن للمتقدمين، المستعلمين عن فاتورة سبتمبر، التعرف على العروض الجديدة من عروض شركة وي، والتي تمكن المتعاملين أيضا من دفه الفاتورة أون لاين، للتليفون والنت أيضا على حد سواء، وكذلك الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي billing لشهر يوليو 2019 وسنساعدكم عن طريق هذا المقال.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing شهر يوليو 2019









يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر يوليو 2019 من خلال الرابط التالي:







فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 موقع المصرية للاتصالات billing







يتم دفع الفواتير للتليفون الأرضي بنظام 3 شهور، ويتم إعطاء فترة من السماح شهر واحد يتم الدفع خلاله، وفي حين لم يتم الدفع يتم تحويل نظام التليفون للاستقبال فقط دون الإرسال، لا يمكن الاتصال، وذلك لمدة شهر آخر، ويتم الدفع أون لاين بالطريقة التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لشركة الاتصالات تي اي داتا من خلال موقعها الرسمي .

يتم تسجيل كود المنطقة، 02 أو 03 أو 047 حسب المحافظة.

تسجيل رقم التليفون المطلوب الاستعلام عن فاتورته.

اختار طريقة الدفع، أون لاين.

تأكد من التسجيل عبر البريد الإلكتروني.

طريقة الدفع عبر الإنترنت

قم بالدخول على الحساب الشخصي لشركة الاتصالات. اضغط على تجديد الاشتراك والسداد، وقم باتباع الشروط اللازمة. اختر وسيلة الدفع (visa – master card– jcb)، وقم بإدخال رقم الفيزا واكتب العنوان واضغط pay.

رقم الدعم الفني لتى اى داتا كثير من العملاء قد يعانى من انقطاع الأنترنت وقلة السرعة بشركة تى اى داتا ، ومن هنا يحتاج العميل التحدث إلى أحد أفراد الدعم القني لشكاوى الإنترنت، وقد وفرت الشركة أكثر من طريقة يستخدمها العميل للتحدث مع الدعم الفني بسهولة كالتالي: يمكنك التواصل عبر رقم خدمة العملاء 19777.

عن طريق التليفون الأرضي أو المحمول 0233312733 أو 111.

عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو [email protected] محادثة الدعم الفني لشركة Te data خدمة الدردشة( صوتيا أو كتابيا).

قم الاتصال بالدعم الفني على التليفون الأرضي أو المحمول 0233312733 او 111.

الدخول على الموقع وزيارة ا لموقع الرسمي للشركة . أحدث عروض الإنترنت العرض التفاصيل 4U لكل من لديه اشتراك من عملاء الشركة الحاليين وهو أن يحصل العميل على نقطة واحدة مقابل كل جنيه يدفعه للشركة، وعند تجميع نقاط كبيرة يستبدلها بخصم من الفاتورة

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