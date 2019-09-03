الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019
الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019
تقنية

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing يوليو 2019 | رابط موقع المصرية للاتصالات الرسمي .. رقم الدعم الفني لشركة Te data للاتصالات

بواسطة ندى أيمن 10

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing ورقم الدعم الفني لشركة Te data للاتصالات يبدأ البحث في بداية كل شهر عن قيمة فاتورة الإنترنت وكذلك فاتورة التليفون  الأرضي يوليو billing 2019، وذلك للتعرف على قيمة المبالغ المقروض دفعها لهذا الشهر، كما يتطلع المتعاملين على التعرف على أرقام الدعم الفني لشركة الاتصالات المصرية تي اي داتا، والتي تقدم عبر موقعها خدمة الاستعلام عن فاتورة المتعاملين باستخدام رقم التليفون ورمز كود المنطقة، ويقوم الموقع أيضا بتقديم خدمة الدعم الفني واستقبال الشكاوى على الموقع الخاص بذلك.



وتقوم الشركة أيضا بتقديم باقات الإنترنيت، وي فائق السرعة، بعروض وإمكانيات تنافسية، يمكن للمتقدمين، المستعلمين عن فاتورة سبتمبر، التعرف على العروض الجديدة من عروض شركة وي، والتي تمكن المتعاملين أيضا من دفه الفاتورة أون لاين، للتليفون والنت أيضا على حد سواء، وكذلك الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي billing لشهر يوليو 2019  وسنساعدكم عن طريق هذا المقال.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing شهر يوليو 2019



يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر يوليو 2019 من خلال الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون 



فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 موقع المصرية للاتصالات billing



يتم دفع الفواتير للتليفون الأرضي بنظام 3 شهور، ويتم إعطاء فترة من السماح شهر واحد يتم الدفع خلاله، وفي حين لم يتم الدفع يتم تحويل نظام التليفون للاستقبال فقط دون الإرسال، لا يمكن الاتصال، وذلك لمدة شهر آخر، ويتم الدفع أون لاين بالطريقة التالية:

  • الدخول على الموقع الرسمي لشركة الاتصالات تي اي داتا من خلال موقعها الرسمي .
  • يتم تسجيل كود المنطقة، 02 أو 03 أو 047 حسب المحافظة.
  • تسجيل رقم التليفون المطلوب الاستعلام عن فاتورته.
  • اختار طريقة الدفع، أون لاين.
  • تأكد من التسجيل عبر البريد الإلكتروني.

طريقة الدفع عبر الإنترنت

  1. قم بالدخول على الحساب الشخصي لشركة الاتصالات.
  2. اضغط على تجديد الاشتراك والسداد، وقم باتباع الشروط اللازمة.
  3. اختر وسيلة الدفع (visa – master card– jcb)، وقم بإدخال رقم الفيزا واكتب العنوان واضغط pay.
رقم الدعم الفني لشركة Te data للاتصالات
الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing

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ندى أيمن

    محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة

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    1. غير معروف يقول

      اريد الاشتراك فى باقات وى المنزليه بدلا من اي تي داتا
      هل يجوز

      الرد
    2. غير معروف يقول

      ازاى نستعلم عن الفاتورة ولايوجد خانة لرقم التليفون

      الرد
    3. غير معروف يقول

      شركة زبالة

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    4. غير معروف يقول

      عندى فواتير متأخرة من كام سنة عاوزة اعرف هى كام من خلال الموقع وادفعها وارجع تليفونى الارضى تانى

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    5. غير معروف يقول

      خدمه زباله وشركه فاشله النت بسرعة السلحفاة …تحيا مصر

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    6. غير معروف يقول

      اسوا خدمةانا مشترك بخط٥جيجا والسرعة عندى حوالى١جيجا

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    7. غير معروف يقول

      حسبي الله ونعم الوكيل في الشركة دى

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    8. غير معروف يقول

      (اسوئ خدمه
      دى حقيقه.

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    9. غير معروف يقول

      اسوئ خدمه شاهتها في حياتي فقد ندمت علي اشتراكي في تي داتا

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