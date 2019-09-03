الآن استعلم وادفع فاتورة التليفون الأرضي بالرقم billing يوليو 2019 : ☎️ موقع شركة المصرية للاتصالات الرسمي “we”

الاستعلام عن فاتورة التليفون billing يوليو 2019 برقم التليفون وقد بدأ البحث الآن على معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 ، لذلك فقد حرصنا على تسهيل معرفة قيمة الاستهلاك عن فاتورة تليفون شهر يوليو، وسنقدم لكم أيضا العديد من الخدمات التي تقوم المصرية للاتصالات على تقديمها لعملائها، والتي تسعى الشركة جاهدة لتقديم أفضل ما لديها لجميع عملائها بالإضافة إلى الاستعلام عن فاتورة التليفون شهر يوليو 2019، نقدم لكم خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2019 بالرقم موقع المصرية للاتصالات ..أكواد محمول المصرية للاتصالات







الاستعلام عن فاتورة التليفون شهر يوليو

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كثيراً من الأشخاص يعانون من مشكلة تسجيل خط التليفون الخاص بهم بأسماء أشخاص آخرين، مما يشكل صعوبة شديدة في حالة الرغبة في إجراء أي تغيير على الخط أو الاشتراك في خدمة ما، حيث يتطلب ذلك من المستخدم الفعلي لخط التليفون اللجوء إلى الشخص المسجل باسمه الخط و الذي يكون أحياناً بدرجة قرابة بعيدة و يصعب الوصول إليه.

في حالة رغبتك في تحويل خط التليفون باسم أحد أقاربك أو باسم أي شخص أخر، يمكنك التوجه إلى مكتب العلاقات التجارية بالسنترال التابع لك (يجب أن تكون بصحبة الشخص الذي ستقوم بتحويل الخط منه أو إليه)، و تقوم بملء استمارة طلب تحويل خط التليفون إلى شخص أخر و سيقوم المكتب بإبلاغك بتأكيد دفعك للفاتورة الأخيرة و مصاريف تحويل الخط، ومن الجدير بالذكر أن مصاريف تحويل خط التليفون إلى شخص أخر : 150 جنيه مصري.

يمكنك القيام ذلك عن طريق زيارة مكتب العلاقات التجارية بالسنترال التابع للمكان الجديد المراد تحويل الخط إليه، وقم بملء استمارة طلب تحويل خط التليفون إلى مكان أخر مع إرفاقها بعقد ملكية العقار الجديد و صورة من البطاقة الشخصية، وفي حالة إتباع العقار الجديد لنفس السنترال التابع له العقار القديم فسيتم تحويل الخط بنفس الرقم، ومن الجدير بالذكر أن مصاريف تحويل خط التليفون إلى مكان آخر هي 100 جنيه مصري لمسافة 4 كم و يضاف 12 جنيه عن كل 500 متر إضافية. خدمة إرسال التلغراف من منزلك عن طريق الاتصال برقم 124 و في هذه الحالة سيتم إضافة قيمة التلغراف لأقرب فاتورة تليفون .

أو عن طريق التوجه إلى السنترال ( القسم المختص بإرسال التلغراف ) و في هذه الحالة سيقوم الموظف المختص بإتمام كافة إجراءات الإرسال و إصدار فاتورة رسمية تتضمن المبلغ المطلوب سداده نظير إرسال التلغراف. خدمة الحصول على خدمة الاتصال الدولي ويتم الحصول على هذه الخدمة عن طريق زيارة أياً من السنترالات الآتية : سنترال الكوربة

سنترال المهندسين

سنترال الجيزة

سنترال رمسيس (كما يمكنك إرسال من ينوب عنك) مع مراعاة التأكد من إحضار الأوراق الآتية: البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

عقد ملكية العقار ( إيجار أو تمليك ).

إيصال يثبت حيازتك للمكان مثل إيصال كهرباء أو غاز أو مياه. ويمكنك القيام بأول مكالمة دولية خلال الأسبوع الأول بعد دفع جميع المصروفات اللازمة لتشغيل هذه الخدمة. خدمة الاشتراك على الإنترنت يوجد لديك العديد من الاختيارات للدخول على الإنترنت، وتقدم المصرية للاتصالات ثلاثة اختيارات للدخول على الإنترنت وفقاً لاحتياجاتك:

للدخول المحدود وتصفح الإنترنت، يمكنك استخدام خط التليفون العادي ( بسرعة 56 كيلو بايت ) و الاتصال بأي من الأرقام المجانية التالية ( 0777-0000 أو 0707-0000 ). لمزيد من المعلومات اضغط هنا.

للدخول السريع، يمكنك الاشتراك في الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN ) بسرعة 128 كيلو بايت . لمزيد من المعلومات اضغط هنا.

للدخول السريع جداً، يمكنك الاشتراك في خدمة الإنترنت فائق السرعة (ADSL ). لمزيد من المعلومات اضغط هنا.

بمجرد اختيارك من هذه البدائل بما يلاءم احتياجاتك ستستطيع التمتع بعالم الإنترنت المذهل. إذا كان لديك أي استفسار أو شكوى، يمكنك التقدم بهذه الشكوى عن طريق أحد الطرق التالية: التوجه بها إلى مكتب الشكاوى بالسنترال التابع لك.

تسجيل الشكوى من خلال القسم المخصص لذلك بالموقع الإلكتروني .

بمجرد استقبالنا لشكواك يتم العمل عليها و حلها خلال 72 ساعة من تاريخ استقبال الشكوى. اقرأ أيضا بالضغط على الرابط التالي: للاشتراك في خدمة الفاتورة التفصيلية وطريقة التحقق من وجود خدمة الإنترنت على هاتفك الأرضي أرقام ومعلومات تهمك بخصوص شبكة المحمول التابعة للمصرية للاتصالات يتابع المواطن المصري الاستعلام عن فاتورة التليفون كل ثلاثة شهور من خلال الدخول علي الرابط الدائم للشركة المصرية للاتصالات أو الاتصال علي الأرقام المختصرة للشركة مما يرفع الطلب علي معرفة فاتورة التليفون الأرضي. ادخل الآن على رابط شركة المصرية للاتصالات، والذي قمنا بتبيينه في المقال في وقت سابق، وتعرف على فاتورة تليفونك الأرضي، وعليك عدم التأخر في تسديد الفواتير حتى لا تتعرض لدفع الغرامات المقررة. الخدمة رقم الاستعلام وتفعيل الخدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال *322# شحن الرصيد من خلال *555*الرقم السري# معرفة رقم الهاتف من خلال *688# تحويل الرصيد لرقم آخر من خلال *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322 سلفني شكرا من خلال *04# كلمني شكرا من خلال *515*رقم الهاتف# خدمات الدليل اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر أي شبكة اخري . كود كلمني شكرا من خلال 515 رقم الهاتف # للاستعلام عن الاستخدام من خلال *414 قد يهمك أيضا التعرف على: الآن تجديد بيانات بطاقة الرقم القومى من البيت “سبتمبر 2019” خطوات استخراج البطاقة على النت cso.gov.eg من المنزل أونلاين ادخل الآن على رابط شركة المصرية للاتصالات، والذي قمنا بتبيينه في المقال في وقت سابق، وتعرف على فاتورة تليفونك الأرضي، وعليك عدم التأخر في تسديد الفواتير حتى لا تتعرض لدفع الغرامات المقررة.