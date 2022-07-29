الاتصالات: تعلن عن فتح باب تسجيل دفعة جديدة في مبادرة “بناة مصر الرقمية”

تُعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة في مبادرة “بُناة مصر الرقمية” للعام الدراسي 2022/2023.

مبادرة بُناة مصر الرقمية

المبادرة هي منحة مجانية تهدف إلى بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري، ذلك عن طريق تدريب 1000 متدرب سنويًا من طلاب كليات الهندسة وعلوم الحاسب في عدة مجالات منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلم الروبوتات والفنون الرقمية.

أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سبتمبر 2020،خلال افتتاح السيسى عدداً من المنشآت التعليمية.

فائدة مبادرة بناة مصر الرقمية

يحصل المتدربون على درجة الماجستير المهني في إحدى المجالات التقنية للمبادرة من إحدى الجامعات الشريكة، بالإضافة إلى شهادات عملية معتمدة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وشهادات عالمية في مجال المهارات القيادية والإدارية، وأيضًا في مهارات اللغة الإنجليزية.

وتنفَذ المبادرة بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المتخصصة في المجالات التقنية الحديثة وشركات عالمية عاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تنمية المهارات القيادية أو اللغوية، حيث تمنح تلك الجامعات العالمية درجة الماجستير.

رابط الدخول علي مبادرة بناة مصر الرقمية

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