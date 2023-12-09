الابتكار الأخضر في صدارة المناقشات: تقرير هواوي الجديد في مؤتمر COP28

في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ (COP28) الذي يُعقد في الإمارات، شهدنا تعاونًا بين شركة هواوي وتحالف AE4RIA لتنظيم جلسة بارزة بالشراكة مع مركز الابتكار العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، تركز الجلسة على “تسريع الابتكارات الخضراء”، مع التأكيد على أهمية هذا الموضوع في السياق العالمي.

إصدار تقرير مهم حول المهارات الرقمية الخضراء

ضمن فعاليات الجلسة، تم الكشف عن تقرير جديد بعنوان “المهارات المزدوجة اللازمة للانتقال المزدوج: تحديد المهارات والوظائف الرقمية الخضراء”، الذي أُعد بالتعاون بين هواوي، مركز أثينا للأبحاث، وحدة التنمية المستدامة في AE4RIA، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز، وشركة EIT Digital، يهدف هذا التقرير إلى تحديد الطرق التي يمكن بها تطوير تدريبات تساهم في إعداد القوى العاملة لتحقيق الحياد المناخي.

مشاركة خبراء بارزين وتأكيد على الابتكار

الجلسة افتتحتها فيكي تشانغ من هواوي، التي أكدت على أهمية التقرير في تطوير المهارات الرقمية الخضراء، من جهته، أشار سالفاتوري موتشا من EIT Digital إلى الحاجة المتزايدة لتحديد وتطوير المهارات في سياق التحول الرقمي الأخضر، وأكدت باربرا بوتوس، سفيرة المناخ في وزارة الطاقة بالمجر، على أهمية الطاقة الخضراء والحاجة إلى تطوير متوازن في كافة القطاعات.

ختام الجلسة وتأكيد على الأهداف المستقبلية

اختتم الجلسة الدكتور هوي كاو من هواوي، مشددًا على أهمية التعاون المشترك وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق ثورة في مجال الاستدامة، وأكد على أمله في أن يسهم التقرير في مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالتغير المناخي.