الإعلان عن مواصفات هاتف Find N3 الجديد من OPPO وموعد إنطلاقه

يتوقع أن تكشف الستار عن هاتفها “Find N3” في الصين في الأيام القليلة المقبلة، وبالتحديد في 19 أكتوبر.

بعد موجة من التسريبات والإشاعات التي اجتاحت الإنترنت، إضافة إلى الإعلانات التشويقية من قبل الشركة، نحصل أخيرًا على موعد رسمي للإطلاق.

والمثير للاهتمام هو أن الجهاز سيظهر أيضًا في الأسواق العالمية تحت اسم “OnePlus Open”، مع العلم أنه لا يزال لا يوجد تأكيد رسمي حول هذا الأمر.

من خلال المعلومات المُسربة، نستطيع القول بثقة أن الهاتف سيأتي مُزودًا بالعديد من المميزات المبتكرة.

سيمتاز الهاتف بشاشتين: شاشة داخلية تبلغ قياسها 7.8 بوصة وشاشة خارجية بحجم 6.31 بوصة.

فيما يتعلق بمواصفات الأداء، سيعمل الهاتف بواسطة المعالج القوي Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x ومساحة تخزين تستند إلى تقنية UFS 4.0.

وعلى جانب التصوير، سيقدم الهاتف نظامًا متقدمًا من الكاميرات، حيث ستأتي بثلاث كاميرات تم ضبطها بالتعاون مع العلامة التجارية الشهيرة Hasselblad.

سيحتوي النظام على مستشعر رئيسي وآخر فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل لكل منهما، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل.

من ناحية النظام، سيعتمد الهاتف على نظام Android 13، رغم إطلاق نظام Android 14 مؤخرًا.

وسيضمن للمستخدمين فترة استخدام طويلة بفضل بطاريته التي تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير، مدعومة بتقنية الشحن السريع بقوة 67 واط.

جدول مختصر بالمواصفات