الإعلان عن سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero Ultra 2023.. بكاميرا عملاقة وشحن بقوة 180 وات
أعلنت شركة إنفينكس الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية عن هاتفها الجديد خلال مؤتمر أقيم في دولة الهند على خلفية الإعلان الرسمي عن الهاتف الجديد من إنفينكس Infinix Zero Ultra 2023، وأعلنت الشركة عن مواصفات الهاتف ومميزاته خاصة وأنه أول هاتف يعمل بقوة شحن 180 وات، وتم الإعلان أيضا من خلال المؤتمر عن سعر الهاتف في الأسواق رسميا، حيث يتميز الهاتف بإمكانيات تفوق الهواتف الأخرى بالإضافة إلى سعر الهاتف المميز مقارنة بأسعار الهواتف المنافسة بنفس الإمكانيات، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero Ultra الجديد من شركة إنفينكس بالإضافة إلى أهم مميزات الهاتف.
مواصفات هاتف إنفينكس Infinix Zero Ultra
يتميز الهاتف بالعديد من المميزات وجاءت المواصفات لهاتف إنفينكس Infinix Zero Ultra بالمواصفات الآتية:
مواصفات هاتف Infinix Zero Ultra الداخلية
|نظام التشغيل
|أندرويد 12 وجاهز للترقية إلى أندرويد 13
|واجهة المستخدم
|XOS 12
|معالج الوحدة
|من نوع Dimensity
|تكنولوجيا
|يستخدم تكنولوجيا 6 نانو والتي تدعم 5G من شبكات الإتصال
|كارت المعالجة
|معالجة رسومات وجرافيك من نوع Mali- G68 MC4
|ذاكرة التخزين
|256 جيجا بايت
|الرامات
|8 جيجا بايت من نوع LPDDR4x
|نوع القرص الصلب
|UFS 2.2
مواصفات شاشة الهاتف
|نوع الشاشة
|يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED
|المقاس
|6.8 بوصة + حواف منحنية
|دقة الشاشة
|يأتي بدقة وضوح +FHD
|معدل التحديث
|120 هرتز
|معدل التحديث باللمس
|360 هرتز
|درجة السطوع
|درجة سطوع تصل إلى 900 شمعة
|البصمة
|الشاشة بها ماسح ضوئي يدعم بصمة الأصابع
|ستايل الشاشة
|punch-hole
مواصفات الكاميرا
يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية وتأتي بالمواصفات التالية:
|الكاميرا الخلفية الأساسية
|تأتي بدقة 200 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS
|الكاميرا الخلفية الثانية
|تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل فائقة الاتساع
|الكاميرا الخلفية الثالثة
|تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل
|الكاميرا الأمامية
|تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل مع فلاش LED ثنائي
مواصفات إضافية للهاتف
|بطارية الهاتف
|تأتي بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة
|الشحن السريع
|تعدم البطارية الشحن السريع بقوة 180 وات.
يمكن شحن الهاتف في 12 دقيقة فقط.
|البصمة
|يدعم الهاتف بصمة الأصابع.
|الاتصال
|يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع SIM
|مخارج الهاتف
|USB- مقبس سماعة رأس بمقاس 3.5 ملم.
|يدعم الهاتف
|Bluetooth – GPS – WiFi
|ألوان الهاتف
|يأتي الهاتف بالألوان الفضي والأسود.
سعر هاتف Infinix Zero Ultra
تم الإعلان عن سعر هاتف Infinix Zero Ultra 2023 في الهند بسعر 29999 روبية هندية، أي ما يعادل 362 دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 8900 حنيه مصري.