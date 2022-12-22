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الإعلان عن سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero Ultra 2023.. بكاميرا عملاقة وشحن بقوة 180 وات

علاء الشريف

أعلنت شركة إنفينكس الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية عن هاتفها الجديد خلال مؤتمر أقيم في دولة الهند على خلفية الإعلان الرسمي عن الهاتف الجديد من إنفينكس Infinix Zero Ultra 2023، وأعلنت الشركة عن مواصفات الهاتف ومميزاته خاصة وأنه أول هاتف يعمل بقوة شحن 180 وات، وتم الإعلان أيضا من خلال المؤتمر عن سعر الهاتف في الأسواق رسميا، حيث يتميز الهاتف بإمكانيات تفوق الهواتف الأخرى بالإضافة إلى سعر الهاتف المميز مقارنة بأسعار الهواتف المنافسة بنفس الإمكانيات، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero Ultra الجديد من شركة إنفينكس بالإضافة إلى أهم مميزات الهاتف.

Infinix Zero Ultra

مواصفات هاتف إنفينكس Infinix Zero Ultra

بكاميرا 200 ميجا بيكسل.. تعرف على سعر ومواصفات انفينكس زيرو Infinix Zero Ultra 2023

يتميز الهاتف بالعديد من المميزات وجاءت المواصفات لهاتف إنفينكس Infinix Zero Ultra بالمواصفات الآتية:

مواصفات هاتف Infinix Zero Ultra الداخلية

نظام التشغيل أندرويد 12 وجاهز للترقية إلى أندرويد 13
واجهة المستخدم XOS 12
معالج الوحدة من نوع Dimensity
تكنولوجيا يستخدم تكنولوجيا 6 نانو والتي تدعم 5G من شبكات الإتصال
كارت المعالجة معالجة رسومات وجرافيك من نوع Mali- G68 MC4
ذاكرة التخزين 256 جيجا بايت
الرامات 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4x
نوع القرص الصلب UFS 2.2
الإعلان عن سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero Ultra 2023.. بكاميرا عملاقة وشحن بقوة 180 وات 1 22/12/2022 - 8:47 ص
Infinix Zero Ultra

مواصفات شاشة الهاتف

نوع الشاشة يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED
المقاس 6.8 بوصة + حواف منحنية
دقة الشاشة يأتي بدقة وضوح +FHD
معدل التحديث 120 هرتز
معدل التحديث باللمس 360 هرتز
درجة السطوع درجة سطوع تصل إلى 900 شمعة
البصمة الشاشة بها ماسح ضوئي يدعم بصمة الأصابع
ستايل الشاشة punch-hole
الإعلان عن سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero Ultra 2023.. بكاميرا عملاقة وشحن بقوة 180 وات 2 22/12/2022 - 8:47 ص
Infinix Zero Ultra

مواصفات الكاميرا

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا أمامية وتأتي بالمواصفات التالية:

الكاميرا الخلفية الأساسية تأتي بدقة 200 ميجا بيكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS
الكاميرا الخلفية الثانية تأتي بدقة 13 ميجا بيكسل فائقة الاتساع
الكاميرا الخلفية الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل
الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل مع فلاش LED ثنائي
الإعلان عن سعر ومواصفات هاتف Infinix Zero Ultra 2023.. بكاميرا عملاقة وشحن بقوة 180 وات 3 22/12/2022 - 8:47 ص
Infinix Zero Ultra

مواصفات إضافية للهاتف

بطارية الهاتف تأتي بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة
الشحن السريع تعدم البطارية الشحن السريع بقوة 180 وات.

يمكن شحن الهاتف في 12 دقيقة فقط.
البصمة يدعم الهاتف بصمة الأصابع.
الاتصال يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع SIM
مخارج الهاتف USB- مقبس سماعة رأس بمقاس 3.5 ملم.
يدعم الهاتف Bluetooth – GPS – WiFi
ألوان الهاتف يأتي الهاتف بالألوان الفضي والأسود.
Infinix Zero Ultra
Infinix Zero Ultra
Infinix Zero Ultra
Infinix Zero Ultra

سعر هاتف Infinix Zero Ultra

تم الإعلان عن سعر هاتف Infinix Zero Ultra 2023 في الهند بسعر 29999 روبية هندية، أي ما يعادل 362 دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 8900 حنيه مصري.

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علاء الشريف

حاصل على بكالوريوس علوم، قسم الرياضيات وعلوم الحاسب، full stack developer .NET، مهتم بالكتابة في المجال التقني والرياضي والاخباري.

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