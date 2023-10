الإعلان عن توفر الإصدار التجريبي من Nothing OS 2.5 لهاتف Nothing Phone (2)؛ والمستخدمين متحمسين لتجربته

تقدم شركة Nothing لمستخدميها تحديثاً جديدًا لواجهة المستخدم المبنية على نظام أندرويد، وهو تحديث Nothing OS 2.5 المتاح الآن لهاتف Nothing Phone (2).

هذا الإصدار يشكل قفزة تقنية حيث انتقل من نظام Android 13 إلى Android 14، مصحوبًا بعدد من الميزات الجديدة التي لم يتم تحديدها بشكل واضح.

كما شهدت واجهة المستخدم تغييرات جوهرية لتوفير تجربة مستخدم موحدة وسلسة أكثر من السابق.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت النسخة التجريبية OS Open Beta (1) متاحة لمالكي هاتف Nothing Phone (2).

وقد أشارت الشركة إلى أنها في طور تقديم تحديث Android 14 للإصدار الأول من الهاتف، Nothing Phone (1).

يجدر بالمستخدمين الحذر، حيث يعتبر هذا التحديث نسخة تجريبية وقد تحمل بعض الأخطاء التي قد تجعلها غير مناسبة للاستخدام الروتيني.

ولكن إذا كنت مستعدًا لتجربة هذا الإصدار، يُرجى التأكد أولاً من تحديث جهازك إلى Nothing OS 2.0.3، ثم اتبع الخطوات الموجودة في منتدى المجتمع Nothing للحصول على التعليمات المطلوبة.

وفي الحالة التي قد ترغب فيها بالرجوع إلى الإصدار السابق، Nothing OS 2.0.3، بعد تثبيت إصدار 2.5، يمكنك القيام بذلك.

ولكن، يُنصح بأخذ نسخة احتياطية من جميع بياناتك، حيث أن عملية الرجوع قد تتطلب إعادة ضبط الجهاز لإعدادات المصنع.