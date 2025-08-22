الإعلان رسميًا عن نموذج DeepSeek V3.1 .. إليكم أدائه

أطلقت شركة DeepSeek الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بهدوء نموذجها الجديد DeepSeek V3.1، الذي يضم 685 مليار معلمة، وقد قامت الشركة، بدعم من High-Flyer Capital Management، بتحميل هذا النموذج مباشرةً على منصة Hugging Face بهدوء وبدون حدث إطلاق كبير.

الكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek V3.1

رغم أن هذه الخطوة قد تبدو متواضعة للوهلة الأولى، إلا أن الاختبارات السريعة كشفت أن النموذج قادر على منافسة أكثر الأنظمة تقدمًا من شركات عملاقة مثل OpenAI وAnthropic بسهولة، طبيعة النموذج مفتوحة المصدر تجعله متاحًا عالميًا، متحررًا من القيود الجغرافية أو السياسية.

يُبشر وصول DeepSeek V3.1 ليس فقط بتقدم تكنولوجي، بل أيضًا بتحول جذري في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره والتحكم فيه، وهذا يدفع التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين إلى مستوى جديد.

بفضل معدل ترميز Aider البالغ 71.6%، يتحدى DeepSeek V3.1 منافسيه الأمريكيين مباشرةً، فهو قادر على معالجة ما يصل إلى 128,000 رمز سياق، أي ما يعادل كتابًا من حوالي 400 صفحة، كما أن أوقات استجابته أسرع من نماذج “التفكير” السابقة.

يدعم النظام مجموعة متنوعة من صيغ الدقة، من BF16 إلى FP8 التجريبي، مما يتيح للمطورين تحسين أداء أجهزتهم، وتقول الشركة إن هذا الطراز مُحسّن للرقائق الصينية، ويوفر أداءً أعلى في المعالجة.

يكمن الجانب الأبرز في هذا النموذج في نهجه، الذي يُطلقون عليه اسم “البنية الهجينة”، يجمع الإصدار 3.1 بين قدرات روبوتات الدردشة والاستدلال المنطقي والترميز في نظام واحد، موفرًا نتائج متسقة وعالية الأداء، ووفقًا لباحث الذكاء الاصطناعي أندرو كريستيانسون، يتفوق DeepSeek الإصدار 3.1 على Claude Opus 4 بنسبة 1%، مع خفض التكلفة بمقدار 68 ضعفًا.

تتضمن بنية النموذج أيضًا رموز بحث للتكامل الفوري مع الويب، ورموز تفكير للاستدلال الداخلي، تُظهر هذه الميزات أنه تغلب على المشكلات الأساسية التي واجهتها الأنظمة الهجينة سابقًا.

يوفر DeepSeek V3.1 كفاءةً مذهلةً أيضًا، بتكلفةٍ تُقارب 1.01 دولار أمريكي لمهمة برمجة كاملة، يُقدم نتائج تُضاهي الأنظمة المنافسة التي تُكلف حوالي 70 دولارًا أمريكيًا، بالنسبة للشركات التي تتطلب آلاف التفاعلات مع الذكاء الاصطناعي يوميًا، يُترجم هذا الفرق في التكلفة إلى وفوراتٍ مُحتملة بملايين الدولارات.

بفضل حفاظه على طابعه مفتوح المصدر، يتحدى DeepSeek نماذج أعمال الشركات الأمريكية بشكل مباشر، فبينما تحمي الشركات الأمريكية نماذجها برسوم ترخيص عالية وقيود استخدام، يوفر DeepSeek وصولاً مجانيًا إلى إمكانيات مماثلة، مما يزيد من حدة المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي.