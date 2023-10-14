في شهر أغسطس الماضي، قامت شركة أوبو بالكشف عن هاتف Oppo Find N3 Flip بشكل رسمي داخل السوق الصيني، الآن، يتوجه هذا الهاتف بشكل رسمي إلى الأسواق العالمية، حيث من المتوقع أن يتوفر في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع القادمة، ينضم هذا الهاتف إلى منافسة شرسة في فئة الهواتف الذكية التي أصبحت مشهودًا لها بشهرة كبيرة في الآونة الأخيرة.

الإطلاق الرسمي لـ Oppo Find N3 Flip في السوق العالمي. المصدر :- موبيلز.

مواصفات هاتف Oppo Find N3 Flip

هاتف Oppo Find N3 Flip يأتي كهاتف قابل للطي في اتجاه واحد.

سُمك الهاتف قبل الطي يبلغ 7.8 ملم وبعد الطي يصبح 16.5 ملم، ووزنه 198 جرام.

يتميز بتصميم خارجي مصنوع بالكامل من البلاستيك مع إطار معدني.

يدعم تركيب شريحتي SIM مع دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G ولا يتيح تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.

الشاشة الرئيسية للهاتف هي شاشة AMOLED بقياس 6.8 بوصة ودقة FHD+ بكثافة بيكسلات تبلغ 403 بيكسل لكل بوصة.

تتميز بسطوع يصل إلى 1600 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز.

الشاشة الخارجية هي شاشة AMOLED بقياس 3.26 بوصة وبكثافة بيكسلات تبلغ 250 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 900 شمعة.

يتميز الهاتف بأداء قوي مع معالج MediaTek Dimensity 9200 ثماني النواة بتقنية تصنيع 4 نانومتر، ومعالج رسومي Immortalis G715.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة ColorOS 13.2، ويأتي بذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5x.

الكاميرا السيلفي تأتي بدقة 32 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 وتدعم تسجيل فيديو بدقة 2160p@30fps مع تثبيت إلكتروني، بينما الكاميرا الخلفية مكونة من ثلاث عدسات: 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع مثبت بصري، 32 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0 لعمل تقريب 2X حقيقي، و48 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وتعمل كعدسة Ultra Wide.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 3000 مللي أمبير من نوع Li-Po تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، وتدعم أيضًا الشحن العكسي عبر منفذ USB Type-C.

الهاتف مجهز بسماعات استيريو خارجية ويدعم تقنية NFC، يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور ويدعم فتح الجهاز عبر التعرف على الوجه، لكنه لا يأتي بمنفذ سماعة 3.5 ملم.

New design. New camera. New era. Change the foldable landscape with the #OPPOFindN3Flip – coming soon.#FoldablesReimagined pic.twitter.com/tBJ6ioZVYh — OPPO (@oppo) October 3, 2023

إطلاق Oppo Find N3 Flip في الهند

تم إصدار Oppo Find N3 Flip الجديد رسميًا في الأسواق العالمية، وقد تم اختيار الهند كأول سوق يتوفر فيه الهاتف بعد الإطلاق الصيني، وقد تم تحديد سعر الهاتف في الهند بنسخة تحتوي على 256 جيجابايت من مساحة التخزين و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر يبلغ ما يعادل 1080 يورو، يمكن الآن طلب الهاتف مسبقًا، وسيصبح متاحًا للشراء في الهند في 22 أكتوبر الجاري.