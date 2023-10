في شهر أغسطس الماضي، قامت شركة أوبو بالكشف عن هاتف Oppo Find N3 Flip بشكل رسمي داخل السوق الصيني، الآن، يتوجه هذا الهاتف بشكل رسمي إلى الأسواق العالمية، حيث من المتوقع أن يتوفر في منطقة الشرق الأوسط خلال الأسابيع القادمة، ينضم هذا الهاتف إلى منافسة شرسة في فئة الهواتف الذكية التي أصبحت مشهودًا لها بشهرة كبيرة في الآونة الأخيرة.

الإطلاق الرسمي لـ Oppo Find N3 Flip في السوق العالمي. المصدر :- موبيلز.

New design. New camera. New era.

Change the foldable landscape with the #OPPOFindN3Flip – coming soon.#FoldablesReimagined pic.twitter.com/tBJ6ioZVYh

