الأولي من نوعها ساعة “Sequent Supercharger” الحديثة بإمكانية خيالية تجعلها تعمل لأكثر من عام و سعر مغري

من منا لا يشتكي من نسيان شحن ساعته الشخصية خلال فترات اليوم، فأصبح الآن يمكن اقتناء ساعة ذكية دون الحاجة إلي شاحن نهائيا، وهي ساعة Sequent Supercharger الذكية، مما لا شك فيه بأن دولة سويسرا من أكبر الدول الرائدة في صناعات الساعات الرقمية علي مدار التاريخ، و التي تشتهر بالساعات باهظة الثمن المصنوعة من المعادن الغالية مثل الذهب و الألماظ، وإليكم ساعة Sequent Supercharger التي تأتي بمزايا رهيبة تجذب الانتباه إليها، ومن خلال إعجابنا بالساعة سوف نوضح لكم مواصفات وسعر ساعة Sequent Supercharger السويسرية الحديثة.

مواصفات وتصميم ساعة Sequent Supercharger

يبحث الكثير عن محبي الساعات الرقمية عن أي تغير يجعلها شبية بالساعات الرياضية، وتحمل ساعة Sequent Supercharger الجديدة تصميم عصري حديث يوحي للمظهر الكلاسيكي الأنيق، كما تأتي الساعة مصنوعة بخامات قوية مقاومة للماء و الصدأ والغبار، وتأتي الساعة بواجه دائرية تحث علي الفخامة والجمال بهيكل معدني بحجم 42 مم، كما تحمل إطار معدني صلب مصنوع من مادة الألومنيوم، كما تأتي الوجهة الخارجية للساعة مغطاه بزجاج من نوع الكريستال البارق للامع الذي يأتي مصنوعة بجودة عالية، وتأتي الساعة بسوار يد مصنوعة بطريقة فخمة لافته للانتباه.

المزايا الرهيبة لساعة Sequent Supercharger السويسرية

تأتي ساعة Sequent Supercharger بمزايا رهيبة يبحث عنها العديد من هاوي الساعات، حيث جاءت الساعة بإمكانيات قوية غير مسبوقة وهي تحويل حركة اليد إلي طاقة كهربائية عن طريق الحركة الديناميكية، وهي تقنية مبتكرة مما يجعلها تعطي الساعة القدرة علي مواصلة التشغيل لأعوام عديدة دون الحاجة لتغير بطارية أو شحن كهربائي، ويتم تخزين الطاقة الكهربائية المحولة من الحركة لفتره طويلة، حيث تظل الساعة تعمل لأيام كثير دون الحركة.

سعر ساعة Sequent Supercharger الحديثة

تأتي ساعة Sequent Supercharger مقاومة للماء بمعيارية تصل لعمق 50 متر تحت الماء، كما يمكن ربطها بالهاتف الذكي وتصفح برامجها، ويتراوح سعر ساعة Sequent Supercharger حوالي 350 دولار أمريكي، مما يجعلها منافسة للساعات الرياضة غالية الثمن.

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