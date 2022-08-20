الأمن السيبراني السعودي يوجة تحذيراً عالي الخطورة لجميع مستخدمي منتجات Apple ومنها هواتف آيفون الحديثة

قام الأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية بتوجيه تحذير عالي الخطورة لجميع مستخدمي أجهزة أبل ومنها هواتف آيفون الحديثة وحتى آيفون 6، حيث يوجد ثغرات خطيرة بأجهزة شركة أبل، وتمكّن هذه الثغرات القراصنة من الوصول للأجهزة المخترقة والتحكم فيها بشكل كامل كامل ونشر برمجيات خبيثة عليها.

تحذير الأمن السيبراني السعودي لجميع مستخدمي أجهزة أبل

وقال المركز الوطني للأمني السيبراني السعودي، أن الثغرة التي تم اكتشافها في منتجات شركة أبل تستهدف قطاع كبير، وبسبب تلك الثغرة قامت شركة أبل بإطلاق العديد من التحديثات المختلفة الخاصة بجميع أجهزتها، وذلك لحماية المستخدمين من القراصنة، وذلك كما في الصورة التالية والمرفقة بالخبر.

وكشف المركز الوطني للأمن السيبراني عن جميع النسخ التي تحتاج إلى تحديث، من أجل سد الثغرات الأمنية المكتشفة في أجهزة آيفون وأيباد وماك، وطالب السيبراني بضرورة التحديث بشكل عاجل، لأن عدم التحديث يؤدي إلى عواقب وخيمة، ومن هذه العواقب وصول قراصنة الإنترنت للجهاز المخترق والتحكم في جميع البيانات والمعلومات الموجودة على الجهاز.

كما يوجد بالصور المرفقة بالخبر رابط خاص يمكن لجميع مستخدمي أجهزة أبل الدخول عليه وسرعة التحديث بشكل فوري تجنباً لأي مخاطر محتملة، يمكن استغلالها.