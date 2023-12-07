هاتف Samsung Galaxy A54 الإصدار الأحدث لشركة “سامسونج” العالمية الذي يعد أحد فئات Galaxy A، ويتميز بتصميمه الجذاب، هذا لأن الظهر مصنوع من الزجاج، بالإضافة إلى معالج قوي يساعد على تحسين قوة الأداء وبطارية كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير، ومن خلال موقعنا سنتعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 الجديد بالكامل وما هو سعره العالمي وفي الوطن العربي، لاسيما وأنه يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، بالإضافة إلى قدرات تصوير رائعة للكاميرات الفائقة الدقة بالمقارنة مع السعر المثالي.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54

الشاشة 6.4 بوصة المعالج Samsung Exynos 1380 الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجا بايت الرام 6/ 8 جيجابايت الكاميرا 50 + 12 + 5 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 13 وجهة المستخدم One UI 5.1

أبعاد الهاتف

الطول 158.2 مم العرض 76.7 مم السمك 8.2 مم وزن الهاتف 202 غرام

الشبكات والاتصالات

الشبكات 2G

3G

4G

5G GPRS يدعم EDGE يدعم عدد الشرائح 2 شريحة نوع الشريحة Nano SIM/eSIM واي فاي يدعم منفذ USP USB Type-C 2.0 GPS يدعم البلوتوث 5.3، A2DP، LE

الشاشة

نوع الشاشة Super AMOLED حجم الشاشة 6.4 بوصة دقة 2340 × 1080 بكسل ابعاد 9: 19.5 نسبة الشاشة 82.9 % كثافة البيكسلات 403 بكسل × كل بوصة معدل السطوع 1000 شمعة

العتاد

اسم المعالج Samsung Exynos 1380 دقة التصنيع 5 ناتومتر عدد الأنوية ثماني النواة تردد ثماني النواة

رباعي النواة 2.4 جيجا هرتز

رباغي النواة 2.0 جيجا هرتو معالج الرسومات Mali-G68 MC5 الذاكرة العشوائية 6/ 8 جيجا بايت الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجابايت الذاكرة الخارجية يدعم (بطاقة MicroSD)

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية 50 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F

12 ميجابيكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F

5 ميجابيكسل (تصوير ماكرو) 2.4/ F فيديو دقة 2160P 4K

دقة 1080P FHD فلاش يدعم الكاميرا الامامية واحدة دقة الكاميرا 32 ميجابكسل (عريضة) 2.2/ F الفيديو دقة 2160P 4K

دقة 1080P FHD فلاش لا يدعم

الأقوى والأفضل أداءًا من سامسونج Galaxy A54 ملك الفئة المتوسطة.. مواصفات رائعة تدفعك لاقتنائه

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم بو السعة 5000 مللي أمبير البطارية غير قابلة للإزالة الشحن السريع 25 واط

سعر هاتف Samsung Galaxy A54

الأقوى والأفضل أداءًا من سامسونج Galaxy A54 ملك الفئة المتوسطة.. مواصفات رائعة تدفعك لاقتنائه

أوضحت شركة “سامسونج” أن هاتف Samsung Galaxy A54 يوجد منه العديد من النسخ المختلفة، حيث يأتي الهاتف بمواصفات سعة تخزين 128 جيجا بايت ورام 8 سعر 12400 جنيه مصري.

بينما هاتف Samsung Galaxy A54 بسعة تخزين 256 جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت يأتي بسعر 16000 جنيه مصري، أما عن السعر العالمي وباقي الوطن العربي كالتالي: