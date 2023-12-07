تقنية

الأقوى والأفضل أداءًا من سامسونج Galaxy A54 ملك الفئة المتوسطة.. مواصفات رائعة تدفعك لاقتنائه

إيمان علي

هاتف Samsung Galaxy A54 الإصدار الأحدث لشركة “سامسونج” العالمية الذي يعد أحد فئات Galaxy A، ويتميز بتصميمه الجذاب، هذا لأن الظهر مصنوع من الزجاج، بالإضافة إلى معالج قوي يساعد على تحسين قوة الأداء وبطارية كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير، ومن خلال موقعنا سنتعرف على مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54 الجديد بالكامل وما هو سعره العالمي وفي الوطن العربي، لاسيما وأنه يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، بالإضافة إلى قدرات تصوير رائعة للكاميرات الفائقة الدقة بالمقارنة مع السعر المثالي.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A54

الشاشة 6.4 بوصة
المعالج Samsung Exynos 1380
الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجا بايت
الرام 6/ 8 جيجابايت
الكاميرا 50 + 12 + 5 ميجابكسل
البطارية 5000 مللي أمبير
نظام التشغيل أندرويد 13
وجهة المستخدم One UI 5.1

أبعاد الهاتف

الطول 158.2 مم
العرض 76.7 مم
السمك 8.2 مم
وزن الهاتف 202 غرام
الأقوى والأفضل أداءًا من سامسونج Galaxy A54 ملك الفئة المتوسطة.. مواصفات رائعة تدفعك لاقتنائه

الشبكات والاتصالات

الشبكات
  • 2G
  • 3G
  • 4G
  • 5G
GPRS يدعم
EDGE يدعم
عدد الشرائح 2 شريحة
نوع الشريحة Nano SIM/eSIM
واي فاي يدعم
منفذ USP USB Type-C 2.0
GPS يدعم
البلوتوث 5.3، A2DP، LE

الشاشة

نوع الشاشة Super AMOLED
حجم الشاشة 6.4 بوصة
دقة 2340 × 1080 بكسل
ابعاد 9: 19.5
نسبة الشاشة 82.9 %
كثافة البيكسلات 403 بكسل × كل بوصة
معدل السطوع 1000 شمعة

العتاد

اسم المعالج Samsung Exynos 1380
دقة التصنيع 5 ناتومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
تردد
  • ثماني النواة
  • رباعي النواة 2.4 جيجا هرتز
  • رباغي النواة 2.0 جيجا هرتو
معالج الرسومات Mali-G68 MC5
الذاكرة العشوائية 6/ 8 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 128/ 256 جيجابايت
الذاكرة الخارجية  يدعم (بطاقة MicroSD)

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية
  • 50 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F
  • 12 ميجابيكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F
  • 5 ميجابيكسل (تصوير ماكرو) 2.4/ F
فيديو
  • دقة 2160P 4K
  • دقة 1080P FHD
فلاش يدعم
الكاميرا الامامية واحدة
دقة الكاميرا 32 ميجابكسل (عريضة) 2.2/ F
الفيديو
  • دقة 2160P 4K
  • دقة 1080P FHD
فلاش لا يدعم

صورة 1

البطارية والشحن

نوع البطارية ليثيوم بو
السعة 5000 مللي أمبير
البطارية غير قابلة للإزالة
الشحن السريع 25 واط
الأقوى والأفضل أداءًا من سامسونج Galaxy A54 ملك الفئة المتوسطة.. مواصفات رائعة تدفعك لاقتنائه

سعر هاتف Samsung Galaxy A54

أوضحت شركة “سامسونج” أن هاتف Samsung Galaxy A54 يوجد منه العديد من النسخ المختلفة، حيث يأتي الهاتف بمواصفات سعة تخزين 128 جيجا بايت ورام 8 سعر 12400 جنيه مصري.

بينما هاتف Samsung Galaxy A54 بسعة تخزين 256 جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت يأتي بسعر 16000 جنيه مصري، أما عن السعر العالمي وباقي الوطن العربي كالتالي:

  • سعر هاتف Samsung Galaxy A54 العالمي 490 دولار أمريكي.
  • سعر هاتف Samsung Galaxy A54 في السعودية 1837.5 ريال سعودي.
  • سعر هاتف Samsung Galaxy A54 في الإمارات 1798.3 درهم.
  • سعر هاتف Samsung Galaxy A54 في قطر 1783.6 ريال.
  • سعر هاتف Samsung Galaxy A54 في الكويت 147 دينار

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of إيمان علي
إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.
حاصلة على بكالوريوس اقتصاد منزلي والعديد من الدورات التدريبية في مجال الصحافة والإعلام

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.