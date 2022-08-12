الأقوى على الإطلاق.. مواصفات خيالية لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

كشفت شركة سامسونج النقاب رسميًا، عن الجيل الجديد من سلسلة هواتفها الرائدة القابلة للطي Galaxy Z Fold 4، وذلك في مؤتمرها السنوي الذي طرحت به مجموعة جديدة من المنتجات.

ويأتي الهاتف الجديد القابل للطي Galaxy Z Fold 4 بمواصفات مثالية وإعدادات مختلفة عن الأجيال السابقة للسلسلة القابلة للطي، حيث يحصل الهاتف على ترقيات إضافية تجعله أقوى هواتف سامسونج الذكية على الإطلاق.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الجديد القابل للطي وما أعلنت عنه من منتجات جديدة، جميعها مصنعة من خامات بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100%.

مواصفات مثالية

يطرح الهاتف بتصميم أقل نحافة، كما أن الهاتف الجديد المعاد تصميمه ويتحكم في عملية الطي، كما أن شاشة هذا الإصدار الداخلية أقوى بنسبة 45٪ من الشاشات القابلة للطي في الإصدار السابق Fold 3.

ويتميز الهاتف الجديد بأنه أقل وزنا بعد استغناء سامسونج عن الطبقة السفلى الحديدية من ضمن طبقات شاشة الهاتف، والتي كانت تطرح في الإصدار السابق منه.

التصميم والشاشة والكاميرا

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 مزودا بشاشة رئيسية داخلية قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة بدقة 2176 بكسل، وبتردد 120 هرتز، بالإضافة إلي شاشة أخرى خارجية عندما يكون الهاتف مطويا مقاس 6.2 بوصة بدقة +HD وبتردد 120 هرتز.

ويعد سامسونج Galaxy Z Fold 4 أول هاتف يعمل بنظام Android 12L من جوجل، وهو إصدار خاص مصمم للهواتف الذكية بشاشة كبيرة، بما في ذلك الهواتف الذكية القابلة للطي، وذلك بهدف تحسين تعدد المهام وتشغيل أكثر من تطبيق معا والتنقل بينهم بسهولة.

إطار الهاتف الجديد مصنوع من خام الألمونيوم مع طبقة من زجاج Gorilla Glass Victus Plus بشاشة قابلة للطي مقاومة الماء بمعدل IPX8.

ويتوفر الهاتف بثلاثة كاميرات خلفية: الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F1.8 (دعم ميزة التثبيت البصري OIS)، وكاميرا Ultrawide بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2، وكاميرا مقربة Telephoto بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.4 (دعم OIS).

بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 4 ميجابكسل و كاميرا سيلفي أخرى للغطاء بدقة 10 ميجابكسل.

ويعتمد الهاتف علي معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، ورامات 12 جيجابايت مع سعة تخزينية 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

كما يحتوى على بطارية بقدرة 4400 ميللي أمبير، تدعم خاصية الشحن بقدرة 25 واط (شحن البطارية حتى 50% خلال 30 دقيقة)، مع دعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي

ويدعم هاتف سامسونج الجديد كل من شبكات الجيل الخامس 5G وشبكات Wi-Fi 6E، ويتوافر بثلاثة ألوان تشمل البيج والأسود والأخضر الرمادي.

سعر galaxy z fold 4 وموعد نزوله بالأسواق

يتوافر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4 للشراء في 26 أغسطس 2022، بسعر يبدأ من 1800 دولار للإصدار بسعة تخزينية 256 جيجابايت ورام 12 جيجابايت بثلاثة ألوان تشمل البيج والأسود والأخضر الرمادي.