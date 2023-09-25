“الأفلام الوثائقية”.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 على نايل سات وعرب سات بجودة HD

يتطلع الكثير من المتابعين في هذا التوقيت لاستقبال شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الفضائية، والتي تعد هي أنجح القنوات الفضائية في الوطن العربي بشكل عام، وذلك بناءً على ما تقوم بعرضه القناة على مدار اليوم بدون توقف، حيث تعرض القناة عددًا كبيرًا من البرامج والأفلام الوثائقية الهامة التي تتضمن معلومات يهتم بها الكثير من المتابعين، ومن خلال هذه السطور نستعرض تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات وعرب سات

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بتقديم مجموعة من المزايا التي تميزها عن غيرها من القنوات الفضائية بشكل كبير، حيث أنها تتخصص البث الفضائي الخاص بها لتقديم الكثير من الأفلام الوثائقية الشهيرة، والتي تتضمن معلومات متعددة عن الحيوانات والحياة البرية وكذلك الحياة البحرية، والتي تقدم إمكانية متابعة البرامج من خلال جودة عالية على جميع الأقمار الصناعية بشكل عام، وقد نالت القناة شهرة واسعة جعلت نسب المشاهدة الخاصة بها تصل إلى الملايين في الدول العربية والعالم، وقد جاء تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

التشفير: مفتوحة.

القمر الصناعي نايل سات التردد “11226” 7 درجة غرب معامل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة National Geographic على عرب سات

تتيح شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي متابعة البث الفضائي الخاص بها بجودة عالية، من خلال القمر الصناعي عرب سات، وذلك عن طريق تدوين بيانات التردد الجديد الخاص بالقناة بعد التحديث الأخير، فقد حرصت إدارة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على تحديث ترددها بهدف تحسين تجربة المشاهدة والبث الفضائي الخاص بالقناة من حيث كلا من الصوت والصورة، من خلال تدوين التردد التالي:

تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات.

التشفير الخاص بالقناة مفتوحة.