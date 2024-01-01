الأفضل في التصوير.. إطلاق هاتف Samsung galaxy S24 Ultra بإمكانيات متطورة خلال أيام

تتوجه جميع الأنظار إلى سلسلة هواتف Galaxy S24 المرتقبة من سامسونج خاصة هاتف Samsung galaxy S24 Ultra الذي تشير التسريبات الأخيرة إلى دعم الكاميرا الرئيسية به بالعديد من المميزات المتطورة التي تزيد من دقة التصوير العادي أو تصوير الفيديو في مختلف درجات الإضاءة، تعرف فيما يلي على مميزات ومواصفات الهاتف التي تم التعرف عليها حتى الآن والموعد الرسمي لإصداره.

مواصفات هاتف Galaxy S23 Ultra

كاميرا هاتف سامسونج جالاكسي اس 24 ألترا

أوضحت أحدث التفاصيل التي نُشرت على حساب “Ice Universe” بمنصة التواصل الاجتماعي X أن هاتف Samsung galaxy S24 Ultra سوف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، ولم تؤكد هذه التفاصيل على أن الميزة ستكون متاحة في جميع الهواتف السلسلة، ولكن بشكل عام يعتقد الجميع أن كاميرا هواتف هذه السلسلة سوف تأتي بمميزات متطورة مقارنة بإصدار الشركة السابق Galaxy S23 Ultra.

مواصفات هاتف Galaxy S23 Ultra

لم يتم الإعلان عن جميع مواصفات الهاتف، ولكن بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن سوف يأتي بالمواصفات التالية:

يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 ذو الأداء القوي لتحسين تجربة المستخدم.

بطارية الهاتف ذات سعة كبيرة 5000 ملي أمبير وتدعم ميزة الشحن السريع بقدرة 65 واط.

الكاميرا الخلفية ثلاثية؛ حيث تكون دقة الكاميرا الأساسية 200 ميجا بيكسل والثانية 12 ميجا والثالثة 10 ميجا.

مساحة ذاكرة التخزين الداخلية 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت.

قد يهمك: “عملاق التصوير” إعلان مواصفات هاتف Honor X50 GT المرتقب قبل إطلاقه بأيام قليلة

موعد إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24

سوف ينطلق مؤتمر سامسونج في السابع عشر من شهر يناير للإعلان عن السلسلة الجديدة وهي هواتف Galaxy S24 التي تتضمن عدد من الإصدارات، وبعد ذلك تتوفر في السوق الصيني ثم جميع الأسواق العالمية.