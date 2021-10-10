الأشياء الهامة التي يجب فعلها في حواسيب ابل ماك بوك M1

تعد أجهزة الحاسوب المحمولة ابل ماك بوك M1، واحدة من أفضل الأجهزة المحمولة التي يمكنك الحصول عليها، لأنها توفر أداءً ممتازًا بسعر تنافسي.

يمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات iOS من آب ستور على اجهزة ابل ماك بوك M1، لذلك لن تواجهك مشكلة مع التطبيقات المختلفة.

وتتميز حواسيب ابل ماك بوك M1 بقدرتها العالية على توفير الطاقة، حيث يعمل المعالج بأقل طاقة ممكنة، مما يجعل الجهاز يعمل لمدة أسبوع على الأقل بشكل متواصل.

تثبيت تطبيقات آيفون و آيباد على ابل ماك بوك M1

يمكنك على ماك بوك M1 تثبيت تطبيقات آيفون و آيباد، طالما أن التطبيقات متوفرة في المتجر.

يمكنك الوصول بسهولة عبر متجر تطبيقات ماك، لذلك لا تحتاج إلى تثبيت تطبيقات من الطرف الثالث.

ويمكنك تثبيت أي تطبيق تريده على جهاز الحاسوب الخاص بك، طالما أن المطور يدعم تثبيتها على أجهزة ابل ماك بوك M1.

هذا لأن تكييف التطبيقات للعمل على ماك بوك يختلف قليلاً عن تكييفها مع آيفون و آيباد.

يمكنك البحث عن التطبيق الذي تريده من خلال متجر التطبيقات، وسوف يخبرك المتجر ما إذا كان تثبيت التطبيق مدعومًا أم لا.

استخدام بدائل الشاشات التي تعمل باللمس

تم تصميم تطبيقات آيفون للعمل مع الأجهزة المزودة بشاشات تعمل باللمس، ولا تعمل أجهزة ابل ماك بوك حاليًا مع شاشات اللمس.

لذا فأنت بحاجة إلى استبدال أوامر شاشة اللمس عبر ماك ولوحة المفاتيح ولوحة اللمس.

يمكنك القيام بذلك لكل تطبيق على حدة، حيث تحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات التطبيق.

سترى بعد ذلك شاشة تخبرك بكيفية استخدام بدائل اللمس التي وافق عليها المطور، وكذلك آبل.

قد لا تحتاج إلى تمكين هذه الميزة إذا كنت تستخدم أكثر من تطبيق آيفون على جهاز الحاسوب الخاص بك M1.

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توفير الطاقة في وضع السكون

يمكنك اعتبار معالجات آبل M1 بمثابة معالجات تعمل دائمًا على وحدة المعالجة المركزية، مما يعني أن المعالج يعمل باستمرار دون الحاجة إلى إيقاف تشغيله حتى في وضع السكون.

هذا يعني أنه عندما ينتقل الحاسوب إلى وضع السكون، سيستمر المعالج في العمل تلقائيًا، لذا ستعمل أي وظيفة في الخلفية في وضع السكون دون أي انقطاع.