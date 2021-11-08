الأرخص سعرا هاتف Infinix Hot 11 مواصفات انفنيكس هوت 11 الجديد

تقدم شركة انفنيكس مراجعة سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 11 التي يأتي تحت طائلة الفئة المتوسطة من حيث السعر، اما عن مراجعة الهاتف من حيث المواصفات فيتميز الجوال بشاشة كبيرة الحجم وبطارية ضخمة جداً تصل إلي 5200 مللي أمبير، فضلاً عن وجود منفذ شحن من نوع type c، فيما يلي نقدم لكم كافة مميزات انفنيكس هوت 11، كما نوضح إليكم جميع مواصفات وسعر الهاتف.

مواصفات هاتف Infinix Hot 11



وزن الهاتف 201 جرام، أبعاد الهاتف 164.7*76.2*8.9 ملم.

تتمكن من تركيب عدد 2 شريحة اتصال من الحجم الصغير.

يدعم شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني، كما يدعم الجوال راديو FM.

الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت، مع دعم تركيب ذاكرة خارجية تصل إلى 256 جيجا بايت.

معالج الهاتف من ميدياتك من نوع Helio G70.

الكاميرا الأمامية تأتي بفتحة عدسة F/2.0، ودقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى فلاش ليد مزدوج.

الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت.

الكاميرا الخلفية تأتي بفتحة عدسة F1.8 وبدقة 13 ميجا بكسل.

إمكانية التصوير بجودة 2k ودقة 1440 بكسل.

دعم البلوتوث إصدار 5 والموقع الجغرافي GPS.

يدعم وسائل الأمان وخاصية Face unlock.

دعم مستشعرات البصمة والمستشعرات.

البطارية تأتي بقوة 5200 مللي أمبير مع قوة شحن 10 واط.

الشاشة تأتي بحجم 6.6 بوصة بجودة +FHD بدقة 1080*2408 بكسل.

مميزات هاتف هاتف انفنيكس هوت 11

وجود مستشعر بصمة مقبول.

معالج جيد إلي حد ما في الألعاب.

شاشة كبيرة تعمل بدقة بلاص FHD.

دعم تركيب شريحتين.

يعمل بنظام الأندرويد الأحداث 11.

بطارية ضخمة جداً.

ونذكركم بالهاتف الجبار Infinix Note 11 Proالذي جاء من سلسلة انفنيكس العالمية وكما كشف الشركة أيضا عن هاتفها Infinix zero x pro، ويمكنكم ايضا شراء الهاتف بالتقسيط من متجر مكتبة جرير.

عيوب جوال Infinix Hot 11



الكاميرات ليس الأفضل.

عدم وجود ميكروفون لعزل الضوضاء.

سرعة الشحن بطئية.

محتويات علبة هاتف Infinix Hot 11



رأس شاحن بقوة 10 واط.

جراب ظهر شفاف.

دبوس لإخراج شريحة الاتصال.

كتيب الإرشادات.

أسكرينه لحماية الهاتف.

سعر جوال انفنيكس هوت 11

كشفت الأسواق سعر موبايل Infinix Hot 11 المتوفر باللون (الأسود والأزرق والبنفسجي والأخضر) كالتالي:

سعر الهاتف في مصر 2388 جنية مصري.

سعر الهاتف في الإمارات 390 إمارات.

سعر الجوال في السعودية 390 ريال سعودي.

وصلنا لختام شرح سعر هاتف Infinix Hot 11 مواصفات انفنيكس هوت 11 الجديد.