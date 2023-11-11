الآن WhatsApp بتجربة فريدة| واتساب يقوم بتطوير خاصية جديدة لأول مرة للتسهيل على المستخدمين

يواصل واتساب تطوير ذاته ليبقى دائماً في مقدمة التطبيقات الأكثر استخداماً في العالم، حيث يعد WhatsApp التطبيق الأول في المراسلات الفورية، ويستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، ولذلك يقوم الواتساب بين الحين والآخر بإطلاق ميزة جديدة يجذب بها مستخدمين جدد ويحافظ على المستخدمين الحاليين لديه.

ميزة واتساب للبحث عن الرسائل

ميزة واتساب الجديدة لتسهيل عملية البحث

ويعمل واتساب في الوقت الحالي بأحدث نسخة تجريبية له على تطوير خاصية جديدة من شأنها اختصار الوقت للمستخدمين، حيث أن الخاصية الجديدة تتعلق بتطوير عملية البحث عن رسالة ما داخل التطبيق، وما عليك إلا أن تتذكر تاريخ هذه الرسالة، وسوف تعثر عليها بسهولة وخلال ثواني معدودة.

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ولا تزال هذه الميزة الآن قيد الإختبار والتطوير، ومن المنتظر أن تخرج للنور ولجميع المستخدمين قريباً جداً وخلال الأيام المقبلة، وتم رصد هذه الميزة في أحدث إصدار لنسخ واتساب التجريبية، وتعمل ميزة البحث عن رسالة ما على تضييق نطاق البحث للعثور على رسالة معينة، كما أن ميزة البحث ستشمل الرسال الفردية والجماعية.

جدير بالذكر أن هذه الميزة ستتعلق بمستخدمي الأندرويد، أما مستخدمي الآيفون فالميزة تعمل الآن في الإصدار الثابت، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل حول هذه الميزة فور إصدارها بشكل رسمي لجميع مستخدمي الأندرويد.