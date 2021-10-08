الآن وداعاً WhatsApp.. منافس واتساب الأقوى والآمن يعلن أخبار مفاجئة والملايين يهرعون إليه

لقد شهد تطبيق المراسلات الفورية واتساب أسبوعاً كان الأسوأ في تاريخه، وذلك عقب انقطاع الخدمة عن ملايين المستخدمين، والذين كانوا عاجزين عن الوصول إلى حساباتهم ومراسلاتهم، بعد العطل المفاجئ الذي شل العالم في المنصات التابعة للفيس بوك، وبالرغم من مرور أيام على هذا العطل الذي استمر أكثر من 6 ساعات، إلا أن السبب الحقيقي ما زال مجهولاً حتى الآن.

منافس واتساب الأقوى والآمن يعلن أخبار مفاجئة

وبسبب العطل الذي أصاب WhatsApp، وأسباب أخرى تتعلق بالخصوصية ومشاركة البيانات مع فيس بوك، وإمكانية إطلاع موظفي واتس أب على رسائل المستخدمين، وخاصة بعد قيام عدد من الدول بفرض غرامات مالية كبيرة عليه بسبب مسألة الخصوصية والبيانات الشخصية، شعر الملايين بالإحباط من هذا التطبيق بالرغم من شعبيته الكبيرة حول العالم.

الأمر الذي جعل الملايين يتركون واتساب ويهرعون إلى أقوى تطبيق منافس له، والذي يعد أكثر أمناً وخفة في الإستخدام،وذلك بالرغم من اعتذار مارك زوكربيرغ، حيث أكد مؤسس تيلجرام بافل دوروف أن هناك أعداد قياسية تركت واتساب وقاموا بتحميل تيلغرام المنافس الأقوى والشرس لتطبيق WhatsApp.

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ويتميز تطبيق تيلجرام بمحادثاته المشفرة بشكل كامل، ويقدم لمستخدميه طرق سهلة من أجل بقاء المستخدم على اتصال دائم ومستمر مع أصدقاءه وأحبابه، وتطبيق تيلجرام يضم نحو 500 مليون مشترك، وخلال ساعات العطل التي أصابت واتساب انضم إليه نحو 70 مليون مستخدم جديد خلال 6 ساعات فقط، الأمر الذي أطلق عليه مؤسس تيلغرام “الهجرة الكبرى من WhatsApp”، معرباً عن فخره بهذا النمو الغير مسبوق في أعداد المستخدمين، ومؤكداً في نفس الوقت على عدم خذلانه للمستخدمين حال فشل الآخرين.