الآن وداعاً WhatsApp.. بديل واتساب الأكثر سرعةً وأماناً وثقةً وخفةً و70 مليون تحميل له خلال 6 ساعات

بواسطة إسلام عوض

قضى العالم أمس ما يقرب من 6 ساعات عصيبة عقب تعطل تطبيقات واتساب وفيس بوك وماسنجر وإنستجرام، والتي ما زال السبب مجهولاً وراء تعطلها إلى الآن، ولكن هذا العطل جاء بعد تسريب وثائق سرية عن فيسبوك من إحدى الموظفات العاملات بالشركة والتي اتهمت فيها مارك بأنه يسعى إلى الربح مهما كان الثمن، حتى لو كان الأمر يتعلق بالخصوصية أو المحتويات الضارة والمضللة والعنيفة.

الآن وداعاً WhatsApp.. بديل واتساب الأكثر سرعةً وأماناً وثقةً وخفةً و70 مليون تحميل له خلال 6 ساعات 4 6/10/2021 - 8:40 ص

بديل واتساب الأكثر سرعةً وأماناً وثقةً وخفةً

الآن وداعاً WhatsApp.. بديل واتساب الأكثر سرعةً وأماناً وثقةً وخفةً و70 مليون تحميل له خلال 6 ساعات 1 6/10/2021 - 8:40 ص

وبعد أن وجد ملايين المستخدمين حول العالم أنفسهم غير قادرين على الدخول إلى WhatsApp، بسبب العطل الغير معلوم السبب أمس، بدأوا يبحثون عن البديل، وبالفعل وجدوا ضالتهم بعد تحميلهم البديل الأكثر سرعة وأمانًا وموثوقية.

الآن وداعاً WhatsApp.. بديل واتساب الأكثر سرعةً وأماناً وثقةً وخفةً و70 مليون تحميل له خلال 6 ساعات 2 6/10/2021 - 8:40 ص

قد يهمك:

• هجرة كبرى من واتساب إلى أقوى تطبيقين منافسين وسناب شات الفائز الأكبر و70 مليون مشترك في 6 ساعات

وصدقت المقولة التي تقول مصائب قوم عند قوم فوائد، فبعد تعطل واتساب لجأ الملايين إلى تحميل تطبيق تيلجرام، وأفاد مؤسس التطبيق بافل دوروف، أن تليغرام شهد خلال الآونة الأخيرة أكثر من 70 مليون مشترك جديد، وأضاف دوروف أن التطبيق شهد بالأمس بطئاً بسيطاً نتيجة الحملة الشرسة ولجوء الملايين إليه بعد تعطل فيس بوك والمنصات التابعة له.

اقرأ أيضاً:

ويعد تطبيق تيلحرام هو المنافس الأقوى لواتس آب، وسوف يتربع على عرش التطبيقات الخاصة بالمراسلا الفورية، حال استمرار واتس أب عل هذا النهج من لأعطال وانتهاك خصوصيات المستخدمين وتبادل المعلومات الشخصية مع فيس بوك.

الآن وداعاً WhatsApp.. بديل واتساب الأكثر سرعةً وأماناً وثقةً وخفةً و70 مليون تحميل له خلال 6 ساعات 3 6/10/2021 - 8:40 ص



Avatar of إسلام عوض
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

اترك تعليقاً