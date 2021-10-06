الآن وداعاً WhatsApp.. بديل واتساب الأكثر سرعةً وأماناً وثقةً وخفةً و70 مليون تحميل له خلال 6 ساعات

قضى العالم أمس ما يقرب من 6 ساعات عصيبة عقب تعطل تطبيقات واتساب وفيس بوك وماسنجر وإنستجرام، والتي ما زال السبب مجهولاً وراء تعطلها إلى الآن، ولكن هذا العطل جاء بعد تسريب وثائق سرية عن فيسبوك من إحدى الموظفات العاملات بالشركة والتي اتهمت فيها مارك بأنه يسعى إلى الربح مهما كان الثمن، حتى لو كان الأمر يتعلق بالخصوصية أو المحتويات الضارة والمضللة والعنيفة.

بديل واتساب الأكثر سرعةً وأماناً وثقةً وخفةً

وبعد أن وجد ملايين المستخدمين حول العالم أنفسهم غير قادرين على الدخول إلى WhatsApp، بسبب العطل الغير معلوم السبب أمس، بدأوا يبحثون عن البديل، وبالفعل وجدوا ضالتهم بعد تحميلهم البديل الأكثر سرعة وأمانًا وموثوقية.

وصدقت المقولة التي تقول مصائب قوم عند قوم فوائد، فبعد تعطل واتساب لجأ الملايين إلى تحميل تطبيق تيلجرام، وأفاد مؤسس التطبيق بافل دوروف، أن تليغرام شهد خلال الآونة الأخيرة أكثر من 70 مليون مشترك جديد، وأضاف دوروف أن التطبيق شهد بالأمس بطئاً بسيطاً نتيجة الحملة الشرسة ولجوء الملايين إليه بعد تعطل فيس بوك والمنصات التابعة له.

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ويعد تطبيق تيلحرام هو المنافس الأقوى لواتس آب، وسوف يتربع على عرش التطبيقات الخاصة بالمراسلا الفورية، حال استمرار واتس أب عل هذا النهج من لأعطال وانتهاك خصوصيات المستخدمين وتبادل المعلومات الشخصية مع فيس بوك.