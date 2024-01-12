الآن وبطريقة سهلة| كيف تقرأ رسائل واتساب المحذوفة بـ3 خطوات فقط
في عام 2017 قام تطبيق المراسلات الفورية واتساب بإتاحة ميزة الحذف لدى الجميع، والتي تتيح للمستخدمين حذف الرسائل التي تم إرسالها خلال آخر يومين، ولكن في بعض الأحيان تثير هذه الميزة فضول البعض، ففي بعض الأوقات يقوم المستخدم بإرسال رسالة ما ثم حذفها في وقت لاحق قبل أن يقرأها الطرف الآخر، ويكون لدى المتلقي فضول معرفة تفاصيل هذه الرسالة المحذوفة.
طريقة معرفة مضمون االرسائل المحذوفة على واتساب
ويوجد في واتساب بعض الطرق التي من خلالها يصل المستخدم إلى الرسائل المحذوفة، وأبرز هذه الطرق هي استعادة النسخة الإحتياطية، والتي من خلالها يستطيع المستخدم الإضطلاع على رسائل واتس أب المحذوفة، وللوصول إلى ذلك يجب عليك اتباع الخطوات التالي ذكرها.
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أولاً: يجب عليك فتح تطبيق واتساب ثم الإنتقال إلى الإعدادات.
ثانياً: قم باختيار الدردشات ثم النسخ الإحتياطي للدردشة.
ثالثاً: قم بالبحث عن النسخة الإحتياطية السابقة التي تحتوي على الرسائل المحذوفة.
ولكن لاستخدام هذه الطريقة يجب عليك حذف التطبيق أولاً ثم تحميله مرة أخرى وتسجيل الدخول لتتمكن من الوصول للنسخة الإحتياطية.
كما يوجد طريقة أخرى أكثر أماناً للوصول إلى الرسائل المحذوفة، وخاصة للمستخدمين الذين تعمل أجهزتهم بنظام أندرويد 11، وذلك عبر التحقق من سجل الإشعارات، ولاستخدام هذه الطريقة قم باتباع الخطوات الآتية.
- اذهب إلى الإعدادات بهاتفك.
- قم بالتمرير ثم اضغط على التطبيقات والإشعارات.
- قم بالضغط على الإخطارات.
- بدّل الزر الموجود الذي يوجد بجوار استخدام سجل الإشعارات، وذلك لتشغيله.
- بمجرد قيامك بتشغيل سجل الإشعارات ستتمكن من رؤية إشعارات الواتساب حتى ولو تم حذفها.