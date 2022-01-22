الآن وبالخطوات.. فعّل خدمة واتساب بدون إنترنت وكيفية ربط الحساب بـ4 أجهزة أخرى

إسلام عوض

قام واتساب خلال الأيام الأولى من الجاري بتفعيل ما يقرب من 5 مميزات وتحديثات هامة انتظرها الملايين، وبعض هذه الميزات كانت متواجدة بالفعل في التطبيقات الأخرى وعلى رأسها تيلجرام المنافس الأقوى لواتس آب، لذلك أضاف WhatsApp هذه الميزات مضطراً لعدم عزوف المستخدمين والذهاب إلى التطبيقات الأخرى.

الآن وبالخطوات.. فعّل خدمة واتساب بدون إنترنت وكيفية ربط الحساب بـ4 أجهزة أخرى

خطوات تفعيل واتساب بدون إنترنت

ولكن كانت الميزة التي انتظرها الملايين هي ميزة الأجهزة المرتبطة، والعمل بدون إنترنت على الجهاز الأصلي، حيث ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بربط الحساب الأصلي على الهاتف بأجهزة أخرى تصل إلى 4 أجهزة في وقت واحد، وسوف ترسل وتستقبل هذه الأجهزة جميع الرسائل دون اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت ولمدة 14 يوم.

الآن وبالخطوات.. فعّل خدمة واتساب بدون إنترنت وكيفية ربط الحساب بـ4 أجهزة أخرى 1 22/1/2022 - 10:54 م

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وخلال هذه السطور سوف نعرض لمتابعي نجوم كيفية تفعيل ميزة الأجهزة المرتبطة وعمل WhatsApp على الأجهزة الأخرى بدون اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية.

  1. الدخول على تطبيق WhatsApp.
  2. الضغط على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة.
  3. الوصول إلى الإعدادات.
  4. اختيار الأجهزة المرتبطة.
  5. بعدها تربط هاتفك بجهاز آخر وحتى أربع أجهزة في وقت.

الآن وبالخطوات.. فعّل خدمة واتساب بدون إنترنت وكيفية ربط الحساب بـ4 أجهزة أخرى 2 22/1/2022 - 10:54 م

وبهذا قد تمت عملية الربط بين الهاتف والأجهزة الأخرى وعلى نفس الحساب، دون الحاجة إلى اتصال الهاتف بالإنترنت.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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