الآن وبالخطوات.. فعّل خدمة واتساب بدون إنترنت وكيفية ربط الحساب بـ4 أجهزة أخرى

قام واتساب خلال الأيام الأولى من الجاري بتفعيل ما يقرب من 5 مميزات وتحديثات هامة انتظرها الملايين، وبعض هذه الميزات كانت متواجدة بالفعل في التطبيقات الأخرى وعلى رأسها تيلجرام المنافس الأقوى لواتس آب، لذلك أضاف WhatsApp هذه الميزات مضطراً لعدم عزوف المستخدمين والذهاب إلى التطبيقات الأخرى.

خطوات تفعيل واتساب بدون إنترنت

ولكن كانت الميزة التي انتظرها الملايين هي ميزة الأجهزة المرتبطة، والعمل بدون إنترنت على الجهاز الأصلي، حيث ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بربط الحساب الأصلي على الهاتف بأجهزة أخرى تصل إلى 4 أجهزة في وقت واحد، وسوف ترسل وتستقبل هذه الأجهزة جميع الرسائل دون اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت ولمدة 14 يوم.

وخلال هذه السطور سوف نعرض لمتابعي نجوم كيفية تفعيل ميزة الأجهزة المرتبطة وعمل WhatsApp على الأجهزة الأخرى بدون اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية.

الدخول على تطبيق WhatsApp. الضغط على الثلاث نقاط أعلى يسار الشاشة. الوصول إلى الإعدادات. اختيار الأجهزة المرتبطة. بعدها تربط هاتفك بجهاز آخر وحتى أربع أجهزة في وقت.

وبهذا قد تمت عملية الربط بين الهاتف والأجهزة الأخرى وعلى نفس الحساب، دون الحاجة إلى اتصال الهاتف بالإنترنت.

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