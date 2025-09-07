الآن واتساب يفعلها ويقلب الموازين بميزة خرافية جديدة تُحوله إلى بديل مؤقت لـ “زووم”

قام تطبيق واتساب بالإعلان عن ميزة جديدة تجعله بديل وقتي لتطبيق زووم، وتتعلق تحديثات واتس أب الجديدة بالمكالمات الجماعية وتسهيل إجرائها، وجاءت هذه الميزة استمراراً للميزات التي يقوم التطبيق بطرحها بشكل دائم من أجل إرضاء مستخدميه الذين يتعدى عددهم الـ2 مليار مستخدم حول العالم.

تحديث جديد بميزة ثورية من واتساب

ووفق ما أعلنته شركة ميتا المالكة للواتساب، فإن التحديث الجديد يتيح جدولة المكالمات الجماعية مع الزملاء والأقارب والأصدقاء، وستكون المكالمات المجدولة ضمن علامة تبويب المكالمات، وحينما يأتي موعد المكالمات المجدولة سوف يتلقى جميع المشاركين إشعار للإنضمام إليها.

كما أن المستخدمين سيتمكنون من إدارة المكالمات المجدولة على واتساب ورؤية جميع المشاركين وقائمة الحضور، كما أنه سيكون بإمكان أي مستخدم مشترك في المكالمة رفع يدية للإشارة في الرغبة بالتحدث، أو إرسال أي تفاعل، ولكن دون مقطاعة المتحدثين.