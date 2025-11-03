الآن واتساب يفاجئ 3 مليار مستخدم بميزة ثورية جديدة أكثر أماناً للحفاظ على خصوصية عشّاقه حول العالم

أعلن تطبيق واتساب للمراسلات الفورية عن إطلاقه لميزة جديدة، بناءً على رغبة أكثر من 3 مليار شخص يستخدمون التطبيق حول العالم، حيث سيدعم الواتساب ميزة Passkeys مفاتيح المرور للنسخ الإحتياطية للمحادثات، وجعلها مشفرة تشفيراً كاملاً حفاظاً على أمان المستخدمين.

واتساب يعلن تشفير النسخ الإحتياطية من المحادثات

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين استعادة نسخهم الإحتياطية من المحادثات باستحدام كلمة مرور أو بواسطة التعرف على الوجه أو من خلال بصمة الإصبع، وذلك دون الحاجة إلى الإحتفاظ بمفاتيح تشفير طويلة أو كلمات مرور معقدة، وتأتي هذه الميزة بعد سنوات من طرح التطبيق مفاتيح مرور مكونة 64 حرف، وهذا كان يتطلب حفظ هذه الرموز لاستعادة البيانات الخاصة بهم.

وميزة واتساب الجديدة تعمل على تبسيط عملية استعادة النسخ الإحتياطية، وستبدأ هذه الميزة بالوصول بشكل تدريجي لكافة المستخدمين حول العالم، ولتفعيلها قم بالذهاب إلى الإعدادات ثم الدردشات ثم النسخ الإحتياطية للدردشة ثم النسخ الإحتياطي المشفر بشكل كامل.