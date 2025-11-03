تقنية

الآن واتساب يفاجئ 3 مليار مستخدم بميزة ثورية جديدة أكثر أماناً للحفاظ على خصوصية عشّاقه حول العالم

سيد عطية

أعلن تطبيق واتساب للمراسلات الفورية عن إطلاقه لميزة جديدة، بناءً على رغبة أكثر من 3 مليار شخص يستخدمون التطبيق حول العالم، حيث سيدعم الواتساب ميزة Passkeys مفاتيح المرور للنسخ الإحتياطية للمحادثات، وجعلها مشفرة تشفيراً كاملاً حفاظاً على أمان المستخدمين.

واتساب يعلن تشفير النسخ الإحتياطية من المحادثات

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين استعادة نسخهم الإحتياطية من المحادثات باستحدام كلمة مرور أو بواسطة التعرف على الوجه أو من خلال بصمة الإصبع، وذلك دون الحاجة إلى الإحتفاظ بمفاتيح تشفير طويلة أو كلمات مرور معقدة، وتأتي هذه الميزة بعد سنوات من طرح التطبيق مفاتيح مرور مكونة 64 حرف، وهذا كان يتطلب حفظ هذه الرموز لاستعادة البيانات الخاصة بهم.

اقرأ معنا أيضاً:

وميزة واتساب الجديدة تعمل على تبسيط عملية استعادة النسخ الإحتياطية، وستبدأ هذه الميزة بالوصول بشكل تدريجي لكافة المستخدمين حول العالم، ولتفعيلها قم بالذهاب إلى الإعدادات ثم الدردشات ثم النسخ الإحتياطية للدردشة ثم النسخ الإحتياطي المشفر بشكل كامل.

عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.