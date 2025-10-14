الآن واتساب يفاجئ عشّاقه حول العالم بميزة خرافية جديدة

تقنية

سيد عطية

أتاح تطبيق واتساب إحدى ميزاته الجديدة لمستخدمي النسخة التجريبية، وهذه الميزة تتيح للمستخدمين إضافة روابط ملفات الفيس بوك الشخصية على الواتساب، الأمر الذي يعمل على تسهيل عملية الوصول إليهم على كافة المنصات الخاصة بشركة ميتا، وهذه الميزة متوفرة الآن لمستخدمي أنظمة الأندرويد.

تحديث واتساب الجديد وإضافة رابط الفسيبوك

وكان واتس أب قد أضاف في السابق إمكانية إضافة روابط إنستجرام، والآن أضاف إمكانية وضع رابط الفيسبوك، وسوف تتاح هذه الميزة في القريب العاجل لكافة مستخدمي التطبيق حول العالم، وحينما يقوم المستخدم باستخدام هذه الميزة سيظر رابط الفيس بوك الخاص بهم في لملف الشخصي بالواتساب.

كما أن إضافة رابط الفيسبوك على واتساب هو أمر اختياري، ويظهر الرابط من خلال أيقونة صغيرة تؤكد للمستخدم أن هذا الحساب هو نفسه على كلتا المنصتين، وأن شخص واحد هو الذي يدير الحسابين.

وإتاحة الواتساب للمستخدمين إمكانية ظهور ملفاتهم الشخصية يكون من خلال إعدادات واتس أب، بحيث يذهب المستخدم للإعدادات ثم يختار الخصوصية ثم الروبط، كما يمكن مشاركة رابط الفيس بوك على واتساب مع جميع جهات الإتصال أو إبقاءه خاصاً أو بتحديد أفراد محددين.

