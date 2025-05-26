الآن واتساب يطلق ميزة ثورية جديدة وبدون الحاجة إلى مكالمات أو رسائل صوتية

أشار تقارير عالمية إلى أن تطبيق المراسلات الفورية واتساب قام بإطلاق ميزة خرافية جديدة، تم وصفها بالثورية، وتتمثل هذه الميزة في التحدث للمجموعات بدون الحاجة إلى رسائل صوتية أو مكالمات، ونالت هذه الميزة إعجاب ملايين المستخدمين.

ميزة واتساب الثورية الجديدة

وتعمل ميزة واتس أب الجديدة على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز استخدامه للدردشة الصوتية بالمجموعات المتعلقة بالمستخدمين من شخصين وحتى 20 شخص، ، وتتيح التحدث لفترات طويلة دون إرسال رسائل طويلة أو إجراء مكالمة كاملة.

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وبالرغم من أن الدردشة الصوتية متاحة من فترة على واتساب، إلى أن التطبيق قرر إتاحتها لقسم المجموعات المكونة من شخصين إلى 20 شخص، ويمكن للمستخدمين استخدام الميزة الجديدة للتواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة دون أن يتم مغادرة المجموعة أو الإنتقال لمكالمة صوتية.

كما يمكن للأعضاء الآخرين من المجموعة الإنضمام للمحادثة بسهولة وقت ما يشاءون، وكانت هذه الميزة متاحة للمجموعات الكبيرة فقط، إلا أن ميتا خالفت قواعدها وأتاحتها لكافة المجموعات الآن.