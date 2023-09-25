أخيراً WhatsApp يستجيب| واتساب يتأهب لإطلاق إصدار جديد مرتقب للملايين من مستخدمي أجهزة تم استبعادها لسنوات

أظهرت تسريبات حديثة عن قيام واتساب بالإستجابة لنداء عدد من المستخدمين، حيث ينتوى التطبيق الأخضر WhatsApp القيام بإطلاق إصدار جديد من واتس أب لملايين الأجهزة التي كانت مستبعدة منذ سنوات، وبحسب المواقع المتتبعة لأخبار واتساب، فإن لقطة شاشة أظهرت أن ميتا تعمل على تطوير هذا الإصدار الجديد من التطبيق.

إصدار واتساب الجديد

إصدار واتساب الجديد

وكان ملايين المستخدمين قد طالبوا الواتساب بإصدار تطبيق لأجهزة iPad، ويبدو أن واتساب استجاب أخيراً لهذه المتطلبات، ووفق التسريبات فإن إصدار أيباد الجديد سيستفيد من المساحة الأوسع بشاشة الآيباد.

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كما سيعمل هذا الإصدار مثلما يعمل وضع سطح المكتب تماماً، حيث أن الإصدار الجديد الخاص بالواتساب على الآيباد سيكون مصاحب لحسابك على الهاتف، ومن هنا سيتعين على المستخدم ربط الجهاز بواسطة مسح رمز QR code.

ويمكن استخدام واتساب على الآيباد بشكل مستقل، وذلك بدون أن يكون هاتفك الأساسي متصل بالإنترنت، سواء أكان هاتفك آيفون أو أندرويد، وما زال إصدار واتس آب الجديد قيد الإختبار والتجربة.