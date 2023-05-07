بتصميم منقطع النظير| مواصفات هاتف Oppo Reno 10 Pro الذي أحدث ضجة كبيرة مؤخراً

يعد هاتف Oppo Reno 10 Pro من أبرز الهواتف التي طال انتظارها خلال الفترة الماضية، وأحدث هذا الهاتف ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي فور ظهور تسريبات عنه، ولكن الآن بدأت مواصفات هاتف أوبو رينو 10 برو تتكشف، بعد أن أعلنها المسرب التقني الشهير OnLeaks، مما يجعلنا نعرف بعض التفاصيل عن أحدث هواتف أوبو.

مواصفات هاتف Oppo Reno 10 Pro

وبحسب التسريبات فإن هاتف OnLeaks سيأتي بتصميم منقطع النظير وغير مسبوق في إصدرات أوبو رينو السابقة، وهذا أهم ما يميز الهاتف، كما جاء الهاتف بتقنيات ومواصفات ممتازة نجملها لمتابعينا في موقع نجوم مصرية وفق ما يلي.

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قطر الشاشة 6.7 بوصة أبعاد الهاتف 163.2 × 74.2 × 7.9 ملم

مما يجعله سهل الحمل المعالج من ميديا تك Dimensity 8200

وسيقدم أداء ممتاز للهاتف دقة الشاشة 1220 × 2712 بكسل التردد 120 هرتز

الكاميرا والبطارية والذواكر

كما سيأتي هاتف Oppo Reno 10 Pro بكاميرا أساسية دقتها 50 ميجا بيكسل، ومستشعر IMX890 من سوني، أما البطارية فتأتي بسعة 4700 مللي أمبير، وتعدم الشحن فائق السرعة بقوة 100 وات.

أما الذواكر، فسيأتي هاتف أوبو رينو 10 برو برام 16 جيجا بايت، ونوع الرام LPDDR5، وذاكرة التخزين الأساسية بسعة 512 جيجا بايت.