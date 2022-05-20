الآن مواصفات هاتف أوبو الرائع Oppo Reno8 Pro Plus قبل ساعات من إطلاقه والمتوقع اكتساحه للأسواق العالمية

إسلام عوض

من المقرر أن يتم إطلاق سلسلة رينو 8 المنتظرة خلال الساعات القادمة، وبالتحديد يوم 23 مايو الجاري، وتضم تلك السلسلة هاتف Oppo Reno8 Pro Plus الرائع والمتطور، والذي تم تزيده بمعالج قوى لضمان الأداء السريع والرائع للهاتف، كما أنه سيعمل بأحدث نظام تشغيل وهو أندرويد 12 وبواجهة مستخدم خاصة بالشركة وهي ColorOS.

الآن مواصفات هاتف أوبو الرائع Oppo Reno8 Pro Plus قبل ساعات من إطلاقه والمتوقع اكتساحه للأسواق العالمية
المحتويات
مواصفات الهاتف المنتظر من أوبو Oppo Reno8 Pro Plus
مواصفات كاميرات وبطارية هاتف Oppo Reno8 Pro Plus
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مواصفات الهاتف المنتظر من أوبو Oppo Reno8 Pro Plus

وننشر لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro Plus والتي ستأتي وفق المواصفات التالية.

قبل أيام من اصداره.. تعرف على مواصفات هاتف أوبو رينو Oppo Reno8 Pro Plus الجديد

تسريب صور جديدة تكشف عن ثلاثة نماذج مختلفة في سلسلة Oppo Reno8

نوع الشاشة AMOLED
مقاس الشاشة 6.7 بوصة
دقة الشاشة 1080 × 2412 بيكسل
معدل التحديث 120 هرتز
الشركة المنتجة للمعالج ميدياتك التايوانية
نوع المعالج Dimensity 8100 Max
يدعم شبكات الجيل الخامس 5G
نظام التشغيل أندرويد 12
الرام 12 و8 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 256 و128 جيجا بايت

الآن مواصفات هاتف أوبو الرائع Oppo Reno8 Pro Plus قبل ساعات من إطلاقه والمتوقع اكتساحه للأسواق العالمية 1 20/5/2022 - 9:49 ص

مواصفات كاميرات وبطارية هاتف Oppo Reno8 Pro Plus

  • الكاميرات ثلاثية.
  • دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الثانية فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل.
  • الكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل لتصوير الماكرو.
  • الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.
  • البطارية 4500 مللي أمبير.
  • تدعم الشحن السريع.
  • قوة الشحن السريع 80 وات.
  • الألوان أخضر ورمادي وأصفلر.
  • السعر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.
  • موعد الإنطلاق 23 مايو.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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