الآن مواصفات هاتف أوبو الرائع Oppo Reno8 Pro Plus قبل ساعات من إطلاقه والمتوقع اكتساحه للأسواق العالمية
من المقرر أن يتم إطلاق سلسلة رينو 8 المنتظرة خلال الساعات القادمة، وبالتحديد يوم 23 مايو الجاري، وتضم تلك السلسلة هاتف Oppo Reno8 Pro Plus الرائع والمتطور، والذي تم تزيده بمعالج قوى لضمان الأداء السريع والرائع للهاتف، كما أنه سيعمل بأحدث نظام تشغيل وهو أندرويد 12 وبواجهة مستخدم خاصة بالشركة وهي ColorOS.
مواصفات الهاتف المنتظر من أوبو Oppo Reno8 Pro Plus
وننشر لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro Plus والتي ستأتي وفق المواصفات التالية.
|نوع الشاشة
|AMOLED
|مقاس الشاشة
|6.7 بوصة
|دقة الشاشة
|1080 × 2412 بيكسل
|معدل التحديث
|120 هرتز
|الشركة المنتجة للمعالج
|ميدياتك التايوانية
|نوع المعالج
|Dimensity 8100 Max
|يدعم شبكات الجيل الخامس
|5G
|نظام التشغيل
|أندرويد 12
|الرام
|12 و8 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|256 و128 جيجا بايت
مواصفات كاميرات وبطارية هاتف Oppo Reno8 Pro Plus
- الكاميرات ثلاثية.
- دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الثانية فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل لتصوير الماكرو.
- الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.
- البطارية 4500 مللي أمبير.
- تدعم الشحن السريع.
- قوة الشحن السريع 80 وات.
- الألوان أخضر ورمادي وأصفلر.
- السعر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.
- موعد الإنطلاق 23 مايو.
قد يهمك أيضاً:
- اخرج في صمت.. واتساب WhatsApp يطلق ميزته الجديدة لاسترضاء المستخدمين وكسب أكبر عدد ممكن
- Honor 70 Pro هاتف ثوري جديد بجيل متطور من هونر ضمن سلسلة من 3 هواتف تتحدى بها سامسونج
- لأول مرة تسريبات حديثة لوحش أبل iPhone 14 Pro تكشف عن قدراته وتقنياته الجبارة