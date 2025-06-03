الآن مع WhatsApp وداعاً للتطفل والإزعاج.. واتساب يقوم بتطوير ميزة أمان خطيرة للحفاظ على أمان وخصوصية المستخدمين

أعلن تطبيق المراسلات الفورية واتساب عن قيامه بتطوير ميزة جديدة تعمل على تقليل عمليات الإزعاج عبر الرسائل، ومن خلال هذه الميزة يقوم المستخدم بتعيين رمز PIN سري لإسم المستخدم، من أجل إضافته لطبقة حماية جديدة وسريعة لحمايته من الرسائل المزعجة.

تحديث واتساب الجديد لحماية لمستخدم من الرسائل المزعجة

وفي حالة إنشاء حساب سيقوم الواتساب بإرسال توصية للمستخدم بضرورة اختيار رمز سري خاص باسم المستخدم ، وحينما يحاول أحد مراسلته عن طريق إسم المستخدم فعليه أولاً لقيام بإدخال الرمز بشكل صحيح، مما يعني أنه حال محاولة أنه إذا كان هناك شخص يعرف الإسم فلن يستطيع مراسلتك إلا إذا كان لدية الرمز السري الخاص بك.

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وتم تصميم ميزة واتساب هذه من أجل تقليل عمليات الإحتيال والرسائل المزعجة التي تأتي من جهات الإتصال المجهولة، وتعمل هذه الميزة على توفير المزيد من الخصوصية والحماية للمستخدمين، وتقدم ميزة الرمز السري حماية إضافية والتحكم فيما يمكنه مراسلتك وبدء التواصل معك.

وفي حالة قيام المستخدم بتعيين إسم المستخدم دون قيامه بإعداد رمز سري فإن واتساب سيعرض شريط في أعلى الدردشات يحث المستخدم على تفعيل الميزة من أجل خصوصية أكبر.